Мнение: О леденящем кровь спокойствии Шойгу… Что-то теперь будет?

И впрямь хладнокровия этому сыну Шойгу Кужугета не занимать. Может, и впрямь был среди его далёких предков сам Сүбэдэй баатар. Тут такие дела творятся, а министр обороны Российской Федерации, Герой Российской Федерации, Заслуженный спасатель Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу… рутинно выполняет рутинную работу. Даже глазом не моргнёт!

И пусть беснуются вокруг «турбопатриоты» и «гиперактивисты», он — дело делает.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, в то самое время, когда в рамках специальной военной операции Российской Федерации Вооружённые Силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения, министр обороны провёл… тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооружённых Сил РФ. Где полностью разоблачил грязные инсинуации всех иностранных разведок, заявив, что «противник несёт значительные потери…», благодаря тому, что «в Вооружённые Силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения [ему] эффективного огневого поражения». И вообще, «в целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота».

Чётко, ёмко, по-боевому.

Но вообще-то в повестке дня указанного совещания было сразу два вопроса. Первый, как мы понимаем, о поставках оружия и боеприпасов для Объединённой группировки войск в зоне спецоперации. А точнее, о выполнении Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» государственного оборонного заказа. В состав её продукции входят корректируемые авиабомбы, ракеты Х-31, Х-35 и Х-59, а также широкая номенклатура других многоцелевых управляемых, противокорабельных и противолокационных ракет. И второй вопрос — об итогах отопительного сезона на объектах Министерства обороны.

В этой новости прекрасно решительно всё.

И то, что задача снабжения боеприпасами ОГВ в зоне СВО приравнена по значимости к работе котельных в военных городках. И то, что вопрос, входящий в компетенцию максимум главы Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны, полковника Артура Чистякова, вдруг оказался поднят на уровень министра, начальника Генштаба и главкомов видов вооружённых сил. И да, как-то не припомню, чтобы в 1940-х гг. Семён Тимошенко и тем более Иосиф Сталин, порой вникавшие в производственную деятельность отдельных оборонных заводов, лично занимались проблемами печного отопления в казармах и ангарах.

Чёрт его знает, смеяться ли тут до слёз или уже плакать навзрыд…

Что же за такой блестящей организацией дел последует?

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