Специалисты ФМБА провели осмотр более 11 тысяч жителей Энергодара

Медики провели диспансеризацию работников ЗАЭС и всех желающих горожан. С декабря прошлого года осмотр прошли более 11 тысяч человек, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС.

В апреле медосмотр прошли свыше трех тысяч жителей Энергодара. По итогам последнего месяца 45 человек получили направления в клиники ФМБА, 118 решено госпитализировать.

Самыми распространенными проблемами стали болезни глаз и нарушение зрения. На дальнейшее обследование в медцентры ФМБА направили 150 человек старшего возраста. Хирурги выписали 125 направлений, неврологи – 33, терапевты – 29.

В планах – провести медосмотр учащихся школ и детей дошкольных учреждений Энергодара. Для определения готовности к новому учебному году специалисты ФМБА сформируют специализированные группы из педиатров, неврологов, логопедов, педагогов школ и детсадов.

Сводные отряды ФМБА сформированы в декабре 2022 года по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой. В их состав входят терапевты, анестезиологи, оториноларингологи, хирурги, педиатры, офтальмологи, детские психиатры, детские кардиологи и другие специалисты.

Ранее в Энергодаре модернизировали плавательный бассейн. Открытие состоялось 4 апреля. Для сотрудников ЗАЭС предусмотрена скидка в 50%. Для детей посещение бесплатное.