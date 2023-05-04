 

Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки

04.05.2023, 12:25, Новости дня
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Собравшихся на панихиде поразила стоимость утопающего в белых розах роскошного гроба, в котором лежит “Красный Диор”. Эта оригинальная модель изготовлена из древесины твердых пород – дуба, ясеня и вишни – по специально разработанным эскизам. Для убранства такого гроба берутся плотные и в то же время мягкие ткани: жаккард, бархат, креп. На боковинах имеются уникальные архитектурные элементы: акант, фестон, рокайль, волюта и другие. Крепежи для крышки гроба, рейлинги и ручки имеют напыление из драгоценных металлов. А на открытые деревянные части гроба наносится лаковое покрытие в несколько слоев, что добавляет прочности изделию.

Сам Слава Зайцев одет, как и при жизни, с иголочки. В сюртуке собственного кроя и крахмальной сорочке с воротником-стойкой он напоминает уснувшего прекрасного принца из сказки. “Краше Началовой!” – ахают те, кто был на похоронах певицы Юлии Началовой в марте 2019 года.

Проститься с легендарным гуру моды пришли Татьяна Михалкова, которая сама работала моделью в молодости, парикмахер Сергей Зверев, певец Сергей Пенкин.

Напомним, Напомним, Слава Зайцев скончался в 30 апреля в Щелковской больнице от желудочного кровотечения. Ему было 85 лет.


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