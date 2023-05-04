Мнение: Путин отдаст приказ?

3 мая 2023 года в 14:35 на сайте Кремля появилось сообщение об атаке на Кремль.

Дословно: «Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции Президента Российской Федерации.

Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль…

Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведённые накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей….

Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».



отсюда

В сообщении Кремля отмечена высокая боеготовность армии и спецслужб: «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет».

Но невольно возникают вопросы. Как так получилось, что дроны долетели до Кремля? Почему спецслужбы прозевали подготовку атаки? Почему армия не нейтрализовала дроны на подлете к Кремлю? Не попахивает ли сообщение Кремля «фейком об армии»? Очевидно же, что если бы подобное сообщение написал не Кремль, а какой-нибудь блогер-иноагент, можно не сомневаться, что уже было бы возбуждено уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

Но это сообщение, повторюсь, появилось на сайте Кремля. В итоге правильные блогеры Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев тоже решили не отмалчиваться.

Блогер Володин, работающий председателем Госдумы, в 16: 43 выложил в текст, в котором атаку на Кремль назвал нападением на Россию:

«Теракт в отношении Президента — это нападение на Россию.

Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией.

Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами.

Киевский режим сегодня не менее опасен, чем Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра*, ИГИЛ* (все — запрещены в РФ)…..

Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира…

Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может.

Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим»



отсюда

Блогер Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, припозднился, но в 19:10 написал, что Зеленский обречен, что он не нужен даже для подписания акта о капитуляции:

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики.

Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции.

Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница».



отсюда

Мне интересно, отдаст ли Путин приказ о ликвидации Зеленского? И есть ли в России «специалисты» , способные выполнить этот приказ? Или это будет приказ о нанесении мощного ракетно-бомбового удара по району нахождения президента Украины?

Скриншот с видеозаписи момента атаки на Кремль отсюда

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