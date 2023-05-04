Мнение: «Голодомор» в США

У нас полстраны верит в разную эзотерику. В гомеопатию, в альтернативную историю, в гороскопы. Спрашиваешь собеседника — почему ни один участник шоу экстрасенсов не вложился в биткоин в 2009? Тишина в ответ. Потом, с улыбкой: «да, тут ты меня подловил, но признай сам, ведь не учёные знают далеко не всё, ведь что-то такое за пределами официальной науки всё же есть!».

Хуже всех — воинствующие атеисты, вот все эти ютуб-популяризаторы науки с томиком Маркса или с американским флагом в голове. Они не только верят в свои аналоги гороскопов, они ещё и считают себя на 30 пунктов умнее других, просто по той причине, что некритично впитали принятый в их тусовке набор суеверий. Таксисту, переставшему учиться в пятом классе, ещё возможно что-то объяснить с фактами в руках, так как таксист хотя бы понимает, что он не самый умный человек в городе. Упёртому кандидату наук — уже нет. Так как он даже мысли не допускает, что тоже может заблуждаться.

Впрочем, это лирика. Сегодня я не про заблудших тварей в целом, а про конкретный миф, про американский «голодомор», который якобы тоже был в США в 1930-е годы, и во время которого в США якобы тоже погибли от голода миллионы человек.

Терпения разбирать эту ересь всерьёз у меня не хватает, так как это ерунда уровня плоской Земли или химтрейлов. Однако мне изо дня в день пишут про миллионы американцев, погибших в 1930-е от голода, как будто это не выдумка неосталинистов от начала и до конца. Поэтому сегодня я решил процитировать спор из комментариев, в котором этот миф разбирается достаточно подробно. Полагаю, тех, кого эта ветка не убедит, ничто не убедит. Итак, вот эта ветка (ссылка):

Андрей. А давайте сравним, как в те же годы без коммунистов развивались США. США ведь не воевали, гражданской войны, революции и интервенции в США не было в 20 веке, и вообще, США — светоч капитализма.

В те же времена в США была Великая Депрессия. По некоторым подсчётам, в США в Великую Депрессию от голода умерло от 2 до 8 млн человек (от голода, при избытке продовольствия), разорилась половина банков, а матери продавали детей.

Невидимая рука рынка и настоящий капитализм.

Дмитрий. Андрей, статистические данные по движению населения США доступны, не нужно никаких «некоторых подсчетов». В период Великой Депрессии, несмотря на общеизвестные проблемы, никакого массового голода в США не было.

Голод выглядит как-то так. Выписка из доклада губинспектора по Ставропольскому уезду Пшеничникова К.П. от 15 марта 1922 года:

— Начало цитаты —

«Смертность в сёлах уезда все увеличивается. Ежедневно в каждом селе умирает от 5 до 15 человек. За период с мая 1921 года по февраль 1922 года население сел сократилось на 30-50 %. Население деревни Тимофеевки за это время уменьшилось с 517 до 181 человека, деревни Никольское – с 968 до 388 человек. Чудовищно сократилось количество скота. В селе Васильевка Федоровской волости осталось всего 25 лошадей, из них 10 висят на веревках. В селе Узюково было 573 лошади, а сейчас осталось 18. Последствия голода надо видеть, чтобы понять весь ужас момента. Можно пройти все село от одного конца до другого и не встретить ни одной живой души, как будто идешь по селению мертвых»

— Конец цитаты —

Андрей. Дмитрий, голод в Красной России во время Гражданской войны был. Увы, война и голод — неразлучны.

Как в США задним числом правят даже свежую статистику, не знает только ленивый. Недавно Хазин говорил об этом. Но вот этот пруф (ссылка) ссылается на американскую газету «Українські Щоденні Вісті». И там голод в США.

А Джон Стейнбек просто выдумал роман “Гроздья гнева”, да-да.

Дмитрий. Гражданская война, надо полагать, началась сама по себе. Однако, в Поволжье никаких ужасающих сражений не было, поэтому то, что обычная засуха привела к таким последствиям, безусловно, «заслуга» новой власти. Что было ещё неоднократно подтверждено впоследствии.

Пруф на сенсационную тему в виде ссылки на блог в ЖЖ, ссылающийся на никому не известную украинскую газету — это даже лучше, чем ссылка на худлит.

Еще раз. Голод — это вот такое. Информация председателя исполкома Мочинского сельсовета Мало-Малышевской волости Бузулукского уезда в Самарское Пригородное многолавочное общество потребителей о состоянии голодающего населения, 28 декабря 1921 г. (СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 744. Л 305, 305 об. Зав. копия.)

— Начало цитаты —

Настоящим Мочинский комитет общества взаимопомощи доводит до сведения, что в с. Моче на почве неимения продовольствия и даже суррогата происходят нижеследующие происшествия:

— в день умирает по 8-10 человек;

— на почве питания непригодного суррогата вымирают (отравляются) целыми семьями;

— родители, оставляя на произвол своих детей, сами безвестно скрываются;

— граждане, которые никогда ни в чём не были замечены, ныне в связи с неимением продовольствия производят всевозможные грабежи и убийства;

— ночью неизвестные банды являются к гражданам, всячески над ними издеваются с произведением побоев, после производят ограбление;

— в частых случаях находятся на улицах села умершие (замёрзшие) люди;

Родители над своими детьми производят всевозможные меры к уничтожению их и вообще. Всё Мочинское население, состоящее из 5100 человек, находится на краю гибели голодной смертью, т.к. ни хлебного продовольствия, ни суррогатов в с. Моче почти не имеется, почему комитет настоящим доводит до вашего сведения и просит прибавить несколько процентов детей на довольствие питпункта. В противном же случае комитет всю ответственность с себя за гибель детей слагает, т.к. источников изыскать на месте к удовлетворению детей не представляется возможным.

— Конец цитаты —

А что там писал Стейнбек об американских ужасах? Может, сравним?

Андрей. Дмитрий, мы имеем доступ к нашим источникам, и понимаем ужас нашего голода.

Доступа к американским источникам у нас нет (в США не было антиамериканского журнала “Огонёк”). Значит, в США при Великой Депрессии голода не было. Что же, тоже позиция.

Я выше фото разместил, как мать продаёт детей. Может, прокомментируете и его? Фото, кстати, уже 1948 года. О судьбе этих детей (ссылка).

А вот цитата из Стейнбека (ссылка):

— Начало цитаты —

“А что, по-твоему, лучше, умереть или так жить? Лежать под землей или ютиться в шалаше из дерюги? Что лучше для твоих детей, умереть сейчас или через два года, от недоедания, как это называют доктора? Знаешь, что мы едим всю эту неделю? Крапивный отвар и лепешки. А откуда у нас мука на лепешки, знаешь? Смели с пола в товарном вагоне.”

— Конец цитаты —

Голодные марши в США. Наслаждайтесь. Источник — Университет Вашингтона (ссылка).

Дмитрий. Андрей, журнал Огонек — так себе источник. Сейчас вполне доступны исторические документы, данные статистики и все прочее. То, что в США не было никакого “голода” в том понимании, как голод в Поволжье — это факт. Исторический.

Голод в СССР — аналогично, исторический факт. Как и его многомиллионные жертвы.

Здесь нет нужды ссылаться на художественные произведения или на отдельные происшествия из жизни маргиналов.

Жаль, что поволжские крестьяне не знали, что хороший марш — лучшее средство от голода… И во время голода в 1930-е тоже не маршировали. Ну, стало быть, никакого голода и не было, ведь демонстрация это его первейший признак!

Андрей. Дмитрий, вот вам исследование из Гарварда (ссылка). Называется “Голод в Америке” и охватывает время аж до наших дней.

Дмитрий. Андрей, давайте, я вас просто попрошу пересказать ключевую информацию из этого документа своими словами? Вообще, довольно интересное описание создания и развития системы государственной помощи нуждающимся гражданам, конечно.

Андрей. Дмитрий, вам мало заголовка «Голод в Америке»? И автоперевод у вас не работает?

В богатейшей стране мира — десятки миллионов нуждающихся, причём много десятилетий. Фудстэмпы и банки еды. В 2022 году в США есть семьи, которым не хватает еды. Угу.

Мой вполне небедный знакомый нетвойнист прошлым летом уехал в США на ПМЖ (через Турцию, Мексику, вброд через Рио-Гранде, он старательно собирал дизлайки в соцсетях), он тоже получал помощь в банке еды.

Что-то я у нас давно не видел гумпомощи, даже пенсионерам. Пенсионерам просто денег добавляют, как вчера по радио сказали — “всем 80-летним добавить по 7500 рублей”.

Разве что в новых областях волонтёры возят продукты…

Дмитрий. Андрей, я читаю по-английски. Продовольственная помощь — это важная штука, позволяющая пережить трудные времена нуждающимся людям. Когда она есть — голода нет. Или, во всяком случае, его последствия минимизированы. Так было, например, в Российской Империи, в связи с чем массовых жертв голода не было с 19-го века.

Даже “Великий Голод 1891/92 годов” привел примерно к 350 тысяч умерших. Правда, не от голода, а от сопутствовавшей эпидемии холеры.

— Начало цитаты —

«…согласно сообщениям всех опрошенных мною земских деятелей, представителей Красного Креста, членов местной врачебной администрации — если уже не верить чинам администрации общей — ни одного случая смерти непосредственно от голода, от полного отсутствия всякой пищи, не говоря уже про случаи самоубийств или убийств детей из-за голода, не было констатировано ни разу и нигде. Все такого рода случаи, о которых сообщалось в газетах — всегда очень глухо, без точного указания места, селений и без обозначения имён лиц, якобы умерших от голода или прибегнувших к самоубийству или убийству детей — расследовались на местах, насколько это было возможно при неопределённости указаний, и нигде не подтверждались».

— Конец цитаты —

Это царский министр А.С. Ермолов, в 1892-1905 возглавлявший Министерство земледелия Российской Империи, позднее руководитель Центрального комитета по оказанию врачебно-продовольственной помощи населению, в статье «Наши неурожаи и продовольственный вопрос».

А вот когда государство не способно на оказание помощи, или вовсе, забивает на это дело болт — да, там люди от голода мрут. Наглядно:

Андрей.

1. Население США в 1920 приросло на 14,9% по сравнению с 1910 (ссылка)

2. Население США в 1930 приросло на 16,1% по сравнению с 1920 (ссылка)

3. Население США в 1940 приросло на 7,2% по сравнению с 1930 (ссылка)

4. Население США в 1950 приросло на 14,5% по сравнению с 1940 (ссылка)

В 1950-х плюс 18%, в 1960-х плюс 13%. Теперь вопрос: при стабильном приросте населения США около 15% за десятилетие, куда в 1940-е годы исчезли 7-8% прироста населения, то есть не менее 7 млн человек?

В США не было войны в эти годы, и ПМВ не затронула её территорию. Что случилось-то такое, как Вы думаете?

Дмитрий. Андрей, так вы откройте данные переписи и почитайте. Там ведь все данные присутствуют: количество рождений, количество прибывших эмигрантов, количество смертей. Заодно узнаете — может, была в 1940-е какая-то война, мало ли…

Андрей. Куда же подевались эти 7 млн человек?

Влияние иммиграции невелико (ссылка). На картинке — число иммигрантов, получивших гражданство, по годам. Как-то несравнимо с 7 миллионами, не так ли?

И с кем же США воевали в 1930-х годах с такими-то миллионными потерями? Куда они пропали, эти 7 миллионов американцев?

Дмитрий. Андрей, какие 7 миллионов? Вот данные по количеству рождений (третья колонка) и количеству смертей (вторая колонка) в США в 1930-е годы. См. фото ниже.

А вот исходные данные (ссылка). Миллионов умерших от голода там нет.