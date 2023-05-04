Зеленский в Финляндии принял дорожных рабочих за российских разведчиков и 3 часа скрывался в канализации

Вечером 4 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился в Хельсинки с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, после чего направился в аэропорт.

По плану он должен был перед вылетом дать интервью журналистам, однако по неизвестной причине пресс-конференцию перенесли. Как сообщила авторитетная финская газета Helsingin Sanomat, за несколько километров до аэропорта Зеленский увидел рабочих, которые ремонтировали дорогу. Украинский лидер по неизвестной причине принял их за сотрудников российских спецслужб, которые приехали Финляндию с целью захватить его и вывезти в Москву.

– Перед местом ремонтных работ кортеж притормозил и Зеленский с криком «Это русские, они прибыли арестовать или убить меня» выскочил из машины и скрылся в ближайшем лесу. Рабочих потом проверили, все оказались по происхождению финнами, – рассказал источник издания в полиции Хельсинки.

Сопровождавшим Зеленского полицейским удалось найти президента Украины только через два часа – он спрятался в канализационном коллекторе, куда стекают воды из туалета аэропорта. Финским силовикам не удалось убедить украинского лидера покинуть убежище, Зеленский кричал, что кругом диверсанты и он будет разговаривать только с премьер-министром страны.

– Пришлось срочно вызывать господина Орпо, который смог приехать только через час. Увидев её и убедившись, что ему ничего не грозит, Зеленский покинул канализацию, – сообщил один из свидетелей инцидента Helsingin Sanomat.

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