Овощные бургеры и питательная спаржа: как использовать весенние продукты на полную катушку

С наступлением весны, когда организм выходит из зимней “спячки”, многим из нас хочется добавить в свой рацион больше овощей и фруктов. Они отлично наполняют энергией и при этом содержат гораздо меньше калорий. Так почему бы не воспользоваться этим желанием и не применить его на практике? В сегодняшней статье мы расскажем, как использовать весенние продукты по максимуму.

Овощной бургер с проростками

Овощные бургеры по своему вкусу зачастую не уступают классическим мясным. Обычно в качестве начинки используют жареные нежные кабачки, а вяленые помидоры, горсть проростков и освежающие соусы идеально сочетаются со всем этим миром вкусов. Конечный результат получается не особенно диетическим, но гамбургеры с овощами точно содержат меньше калорий, чем классические варианты. Весна – отличное время, чтобы попробовать что-то новое в своем рационе.

Суп-пюре из спаржи

Спаржа — один из самых характерных для весны ингредиентов, а ее влияние на здоровье поистине превосходно. Большинство людей просто немного обжаривают спаржу на гриле или на сковородке. Если вы хотите блюдо посерьезнее, вам следует приготовить ее со сливочным супом. Для этого достаточно обжарить лук на масле, добавить спаржу и затем немного очищенного картофеля. Налейте достаточно воды, чтобы покрыть все овощи. Когда суп будет приготовлен, блендером превратите овощи в кремообразную массу. Если хотите, можете сделать его еще более сливочным, добавив немного растительной сметаны или сливок.

Свекольный салат

Свекла — отличный весенний овощ. В это время года вы можете приобрести раннюю свеклу, чтобы насладиться ее пользой для здоровья в начале сезона. Из этого вкусного овоща можно приготовить множество блюд: суп, гарнир, соленья, квашеные заготовки или просто сделать ее на гриле. Отличный салат получается, если нарезать свеклу мелкими кубиками, затем подать с рукколой и грецкими орехами, обильно полить бальзамическим уксусом. По желанию можно сверху посыпать немного феты.

Весенний салат с киноа

Киноа — это безглютеновое цельное зерно с высоким содержанием белка, богатое питательными веществами, включая клетчатку, магний, железо, фосфор и витамины группы В. К счастью, она готовится очень быстро, так что вы можете легко сделать из нее освежающие салаты прямо перед приходом гостей. Все, что вам нужно, – это нарезанная листовая зелень, приготовленные бобы эдамаме или горох, кукуруза и тертая морковь, а также зеленый лук. Все ингредиенты следует перемешать, сбрызнуть соком лимона, приправить по вкусу и подавать на стол.

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Веганские блинчики

Если не в любое другое время, то весной многие люди стараются сократить потребление мяса. Вместо скучных салатов стоит попробовать деликатесы веганской кухни, например веганские блинчики. В этом блюде можно использовать самые разнообразные начинки, которые наверняка придутся по вкусу каждому гостю. Для самого простого варианта используйте сырые и слегка поджаренные овощи и тофу. Заверните начинку в смоченную рисовую бумагу. В таком виде можно подавать сразу, а можно и немного обжарить с каждой стороны. Не забудьте об остром соусе к этим блинчикам.

Салат из макарон

Если вам не нравятся салаты с крупой, но и салаты сами по себе вы не очень любите, то попробуйте это блюдо из макарон. Вы можете легко адаптировать его в зависимости от вкусовых предпочтений и режима питания. Например, вы можете использовать макароны, приготовленные из муки бобовых с высоким содержанием белка. Приготовьте их, как обычно, а затем смешайте с уже приготовленным салатом, который должен содержать много свежих зеленых листьев и других сезонных овощей. Лимонно-чесночная заправка из тахини отлично дополнит это блюдо.

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Освежающие коктейли

Весной не только овощи, но и фрукты становятся более доступными. Они буквально предлагают себя в качестве ингредиентов для вкусного, полезного коктейля с полок магазинов. Проще всего использовать пресс, который более бережно обрабатывает ингредиенты, чем соковыжималка.

Используйте апельсины, яблоки, морковь, ягоды и имбирь. В результате у вас получится на 100 % витаминизированный напиток.

Салат из одуванчиков

Из молодых листьев и стеблей одуванчиков готовят салаты, смузи, коктейли. Некоторые гурманы из корней данного растения могут сделать отвары и даже «кофе», а на основе цветов – варенье и вино. Опытные эксперты настоятельно рекомендуют собирать листья одуванчиков весной, когда еще не появились цветочные стрелки. Сбором стеблей лучше заниматься, когда они чуть потемнеют и наполнятся целебным соком. Цветки должны быть полностью распустившимися, а корни можно выкапывать как весной, так и осенью.

Одуванчики богаты клетчаткой, антиоксидантами, разнообразными витаминами и минералами. Считается, что они обладают выраженным мочегонным действием. Это, в свою очередь, способствуют похудению за счет избавления от лишней жидкости. Зелень одуванчиков является прекрасной защитой от депрессии, усталости, проблем с иммунной системой.