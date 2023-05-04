Самое доступное жилье у “Москва-Сити”

За возможность жить рядом с “Москва-Сити” придется заплатить минимум 8,6 млн рублей. Но за эту цену можно рассчитывать только на апартаменты.

В локации рядом с деловым центром преобладают проекты с апартаментом класса “бизнес”, большинство из которых уже построены и введены. Всего в данной локации представлено шестнадцать апарт-комплексов.

Самые доступные лоты предлагаются в квартале “Мята” от компании “МИЦ”. За 8,6 млн рублей предлагается апартамент-студия площадью почти 25 “квадратов” без отделочных работ.

За 8,7 млн рублей можно приобрести апартамент-студию в 26,4 кв. м в комплексе “Волоколамское, 24” от группы “ПИК”. В стоимость входит чистовая отделка.

Наконец, в апарт-комплекс B’aires от девелопера “Прогресс” апартаменты площадью 27,5 кв. м предлагаются за 8,97 млн рублей. Отделка не предусмотрена.

Если рассматривать квартиры, то минимальный бюджет покупки значительно увеличивается – до 8,2 млн рублей. За эту цену предлагаются лоты в квартале “Октябрьское поле” от “РГ-Девелопмент”.

В бюджете до 15 млн рублей есть предложения всего в четырех проектах и только на нижних этажах. Площадь таких квартир не превышает 28,7 кв. м.