 

Собянин: В ближайшие пару лет полностью завершим обновление московского трамвайного парка

04.05.2023, 11:12, Новости дня
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Ежедневно трамвай в Москве перевозит около 600 тысяч пассажиров. В трамвайном парке находится более 600 вагонов, большая часть из них – трехсекционные “Витязь-Москва”, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городе действует 35 маршрутов, 855 остановок, пять дело. В системе столичного трамвая работают три тысячи человек.

Градоначальник отметил, что по вместимости, комфорту и экологичности “Витязь-Москва” уступает только метрополитену. Один трехсекционный вагон может заменить до 200 автомобилей.

“Возрождение Московского трамвая стало одним из главных приоритетов транспортной программы правительства Москвы”, – подчеркнул Собянин.

Мэр рассказал, что главной задачей столичных властей было обновление трамвайного парка. Город сделал ставку на “Витязь-Москва”, разработанный российской компанией “ПК Транспортные системы”.

Градоначальник сообщил, что за последние шесть лет столица закупила более 500 трехсекционных и односекционных российских трамваев. В ближайшие годы планируется поставить еще 150 односекционных вагонов и завершить обновление парка.

Собянин обратил внимание, что в “Витязь-Москва” изначально не было турникетов. С этого началась массовая ликвидация этого барьера в наземном транспорте Москвы.

“Бестурникетная система прохода экономит москвичам до 25 минут времени в пути”, – уточнил мэр.

В Москве оборудовали обособленные пути для трамваев. Для безопасности пассажиров строят приподнятые посадочные платформы, которые расположены на одном уровне с полом трамвая.

Продолжается воссоздание привычных москвичам маршрутов. За последние годы трамваи вернули к Белорусскому вокзалу, на Авиамоторную, Солдатскую улицу и Госпитальный Вал.

В Москве создадут универсальную платформу российского электротранспорта, сообщил ранее мэр. Собянин напомнил, что в столице появилась бесплатная парковка для электромобилей, строятся новые зарядные станции.


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