Bсё равно что год пить загрязнённую воду — американцев предостерегли от потребления рыбы, отравленной «вечными химикатами»

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04.05.2023, 11:00, Новости дня
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Недавнее исследование в Соединённых Штатах показало, что пресноводная рыба почти во всех уголках страны содержит токсичные соединения PFAS. Эти элементы, которые долго сохраняются в окружающей среде и человеческом организме, могут вызывать рак и другие серьёзные заболевания, пишет CBS News.

Сегодня вечером эксперты в области здравоохранения бьют тревогу по поводу антропогенных химических веществ, известных как «вечные химикаты», которые вызывают рак и другие заболевания. Определённый уровень этих элементов содержался в крови 95 процентов всех протестированных американцев.

Корреспондент CBS News Роксана Сабери отправилась в Мичиган, чтобы подробно изучить заражение пресноводной рыбы. Одна экологическая группа называет сложившуюся там ситуацию «верхушкой ядовитого айсберга».

На реке Гранд-Ривер в Мичигане биологи вылавливают химикаты. Этих пресноводных рыб проверят на наличие PFAS (перфторалкильных и полифторалкильных веществ. — ИноТВ) — семейства токсичных соединений, которые так долго сохраняются в окружающей среде и в организме человека, что их называют «вечными».

В течение десятилетий PFAS широко использовались для нанесения антипригарного покрытия на кухонную утварь, а также для изготовления пятноотталкивающих и водонепроницаемых тканей, пены для пожаротушения и даже косметики.

ДЭН БРАУН, климатолог: Они (PFAS. — ИноТВ) действительно заразили рыбу повсюду.

Климатолог Дэн Браун показал нам участок реки Гурон недалеко от Детройта, где близлежащий завод по производству автозапчастей сбрасывал в воду такое количество PFAS, что, по словам властей штата, есть местную рыбу стало небезопасно.

РОКСАНА САБЕРИ, корреспондент CBS: Насколько широко распространена эта проблема в Соединённых Штатах?

ДЭН БРАУН: Думаю, река Гурон одна из канареек в угольной шахте. На мой взгляд, сейчас видим только верхушку айсберга. Если мы обнаружим PFAS во всей рыбе, которую мы взяли на пробу здесь, то полагаю, в любой реке на большей части территории США обнаружатся аналогичные уровни PFAS.

Недавнее исследование образцов пресноводной рыбы, собранных Агентством по охране окружающей среды, показало, что с подобной проблемой сталкивается почти каждый штат. Дэвид Эндрюс является одним из авторов этой работы.

ДЭВИД ЭНДРЮС: Почти в каждом образце содержались PFAS. И речь идёт об уровнях, при которых потребление одной порции рыбы будет эквивалентно году потребления загрязнённой воды.

РОКСАНА САБЕРИ: Федеральное правительство впервые предлагает строгие правила, ограничивающие содержание PFAS в питьевой воде. Оно более чем на 90 процентов ниже, чем в предыдущих рекомендациях.

Но пока штаты фактически устанавливают собственные правила. Эбигейл Хендершот возглавляет усилия Мичигана по поиску и устранению загрязнения PFAS.

ЭБИГЕЙЛ ХЕНДЕРШОТ, исполнительный директор оперативной группы по борьбе с загрязнением PFAS в Мичигане: Потребителям легко понять, было ли проверено их озеро или река. Поэтому, когда речь идёт об общественном здравоохранении и потреблении рыбы, мы хотим, чтобы люди думали о картине в целом.

Многие компании постепенно отказываются от определённых видов PFAS, но гораздо больше их разновидностей продолжают использоваться.

ДЭН БРАУН: Чем дольше мы используем PFAS, тем дольше мы будем отравлять себя.

Угроза, которая может длиться вечно.

Роксана Сабери, CBS News, Милфорд, штат Мичиган.

Дата публикации 02 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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