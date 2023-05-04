Для объема, удлинения и разделения: как сочетать разные виды туши для ресниц, чтобы получить максимальный результат

Трудно найти такую женщину, которая не мечтала бы о длинных, пышных и объемных ресницах. Но не всем дано такое счастье. В этой статье представлен лайфхак с сочетанием разных видов туши для ресниц для разделения, объема и длины. Благодаря разнообразию формул и кисточек, комбинации позволяют наносить слои продукта, создавая эффектный результат, которого невозможно добиться с помощью одной туши.

Подбор правильного сочетания

В зависимости от желаемого результата, можно использовать несколько комбинаций туши. Тем не менее, найти правильный вариант изначально не так просто, как кажется на первый взгляд.

Самое главное – подобрать такую комбинацию, которая не сушит и не склеивает ваши ресницы. Большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше всего использовать тушь, предназначенную для придания определенного вида: например, наслаивать удлиняющую и объемную тушь или наносить объемную тушь поверх туши, разделяющей ресницы.

Также обратите внимание на форму щеточки. «Песочные часы» собирают больше средства и отлично подходят для более тонких ресниц. Узкие щеточки обеспечивают длину, а аппликаторы с шариковым наконечником позволяют накрасить более короткие ресницы, что не всегда так просто сделать.

Техника нанесения туши

Начните с легкого нанесения первой выбранной вами туши. Подождите от 15 до 30 секунд, чтобы нанести второй слой. Первый продукт красит ресницы, а второй придает объем, разделяет или удлиняет.

Только не стоит наносить слишком много туши. Иначе вам не удастся избежать нежелательных комков на ресницах.

Чтобы точно убедиться, что вы не переусердствуете, соскоблите излишки туши и разделите ресницы с помощью иголки или зубочистки. Как только вы освоите этот метод, вы можете начать творчески подходить к своим комбинациям, чтобы найти идеальную среди них для себя. Удачи в экспериментах!