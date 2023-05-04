 

ОКБ Сухого представило не имеющий аналогов пилотируемый БПЛА

04.05.2023, 9:33, Разное
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Конструкторское бюро Павла Сухого представило свою новую уникальную разработку – первый в мире пилотируемый БПЛА. У этого аппарата нет аналогов в мире, а потенциал его применения практически безграничен.

Устройство отличается от обычного беспилотника наличием отсека для пилота, причём снаружи об этом догадаться невозможно. У пилотируемого БПЛА нет прозрачного фонаря (лётчик будет вести аппарат по картинке с камер, транслирующейся на монитор), а по габаритам он соответствует обычному аппарату. Таким образом, аппарат одним своим видом введёт в заблуждение противника, который будет думать, что имеет дело с обычным беспилотником. Вдобавок на пилотируемые БПЛА будет уходить меньше дефицитной и дорогостоящей электроники.

За счёт отсека для пилота и повышения массы, боевая нагрузка аппарата несколько снижена по сравнению с базовой моделью, однако с человеком за штурвалом он сможет более точно поражать цели.

Сейчас заложены 12 прототипов нового пилотируемая БПЛА, в том числе предусмотрены дополнительные модификации: разведывательная (с наличием шасси для возвращения на базу), учебная двухместная (без отсека для взрывчатки) и усиленная (для компактных пилотов и с увеличенным размером отсека для взрывчатки).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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