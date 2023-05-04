 

Ревматолог Галиуллин объясняет, какие суставы поражаются при подагре

04.05.2023, 9:00, Разное
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При подагре мелкие кристаллы мочевой кислоты концентрируются в суставах. Это вызывает воспаление и боль.

Ревматолог Галиуллин заявил в интервью МедикФоруму, что подагра – это заболевание, которое в первую очередь поражает мужчин постменопаузального и пожилого возраста. Специалист пояснил, что основными симптомами подагры являются внезапная, сильная боль и воспаление как минимум в одном суставе.

Дополнительные симптомы включают в себя воспаление сустава и окружающих тканей. Также пораженный участок покрывается красной, блестящей кожей. По мере уменьшения отека зуд и шелушение усиливаются. Отмечают также невозможность двигаться, повышенную чувствительность: даже легкое давление на покров доставляет дискомфорт.Доктор

Галиуллин уточнил, какие суставы могут быть поражены подагрой: пальцы ног, верхняя часть стопы, лодыжки, колени, пальцы рук, локти. Врач предупреждает, что если болезнь не лечить, то в будущем она “атакует” еще больше суставов.


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