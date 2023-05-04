 

Жительница Красноярска заказала убийство дочери ради квартиры

04.05.2023, 8:40, Новости дня
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В отношении жительницы Красноярска возбудили дело об организации заказного убийства. Женщина, по данным RT, хотела избавиться от дочери, чтобы стать единственной владелицей квартиры.

О своем намерении подозреваемая рассказала знакомому. После чего он нашел ей исполнителя, которому она пообещала 80 тысяч рублей за убийство. Как сообщает телеканал “360”, действующий под контролем полиции исполнитель инсценировал убийство и предоставил заказчице в качестве доказательств сумку дочери.

Помимо этого, жительницу Красноярска подозревают в намерении таким же способом избавиться от сына. Женщину задержали при передаче денег, сообщает URA.RU.


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