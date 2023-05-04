В Екатеринбурге таксист застрелил пассажира после ссоры

В Екатеринбурге у ж/д вокзала водитель такси выстрелил в пассажира. Судя по всему, этому предшествовала ссора, так как очевидцы сообщили, что человек, в которого попала пуля, ранее вышел из той же машины. Об этом сообщает “Царьград”.

Ранение пришлось на бедро. Пострадавший упал и потерял очень много крови. Как отмечает VSE42.RU, мужчина скончался до приезда скорой. Стрелявшего задержали.