 

Отказывается продолжать потомство – названа причина бездетности звезды сериала “Ольга”

04.05.2023, 6:14, Разное
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Ксения Суркова известна зрителям по сериалам “Ольга”, “Закрытая школа”, “Второе дыхание” и многим другим нашумевшим проектам. К своим 33 годам актриса преуспела в карьере, но до сих пор не стала мамой. Звезда утверждает, что еще не готова взять на себя роль родителя. По мнению психотравматолога, у подобной нерешительности в вопросах пополнения могут быть вполне объяснимые причины.

Пятый канал побеседовал с доктором психологических наук Оксаной Защиринской. Если верить психотравматологу, можно сделать вывод, что Ксения Суркова отказывается продолжать потомство не просто так. По словам Защиринской, некоторые женщины и мужчины не хотят становиться родителями по ряду причин, связанных с их детством.

“Например, человек считает себя нежеланным ребенком, либо так и недополучил тепла, заботы, любви. И может искренне считать, что дети должны либо получить что-то очень-очень большое, существенное, в плане психологической поддержки, либо вообще детей не мучить”, – заявила Оксана Защиринская.

Кроме того, неготовность к родительству может быть связана с образом жизни и психотипом человека. С появлением детей обычно не спешат карьеристы, ставящие во главу угла свои профессиональные и финансовые цели. Также эксперт объяснила, что иногда нежелание обзаводиться потомством возникает из-за отсутствия опыта общения с маленькими детьми. Нельзя отрицать, что именно в этом может крыться причина бездетности звезды сериала “Ольга”.


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