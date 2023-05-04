 

Чудесное спасение щенка со сломанной челюстью растрогало до слез

04.05.2023, 5:00, Разное
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Щенок с кроличьими ушами стал звездой Интернета. Правда, его новые хозяева не сразу разглядели в нем эту особенность. Малыша люди приютили случайно, найдя его покалеченным на обочине дороги. Как выяснилось, у песика сломана челюсть, и шансов на выживания было мало.

Новые хозяева взялись за лечение щенка, а потому все этапы его поистине чудесного спасения были сняты на видео. С каждым днем лечения малыш становился счастливее и веселее. А когда выздоровел полностью, его уши стали торчать вверх, чем-то напоминая кроличьи. На мордочке же появилось счастливое выражение.

Эти кадры с выздоровлением щенка растрогали пользователей до слез.

“Я смотрю и плачу. Спасибо вам большое за то, что не бросили животное в беде! Вы его ангелы!” – поблагодарили новых хозяев пса люди на просторах Интернета.


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