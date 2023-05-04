 

Пляжные волны с пробором и мини-пучки с челкой: игривые и эклектичные прически в силе Y2K

04.05.2023, 3:59, Разное
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Стиль Y2K – это модные тренды, которые были распространены в конце 90-х и начале “нулевых” годов. Тогда культивировался беззаботный образ жизни, игривые образы. Люди даже в повседневной жизни старались выглядеть так, будто собираются на вечеринку. Эта тенденция уверенно возвращается не только в одежде, но и в прическах.

Прямой пробор и волнистые локоны

Длинные волнистые волосы с пробором посередине – идеальный вариант для вечеринки, концерта и даже романтического свидания. Для создания таких объемных волн рекомендуется использовать широкую плойку или бигуди.

Мини-пучки

Игривый и озорной образ можно создать, если соорудить два высоких пучка с пробором посередине. Чтобы прическа смотрелась эффектнее, можно выпустить пару прядей впереди. Этот вариант отлично подойдет для тонких волос, которые плохо смотрятся в распущенном виде.

Мальвина

Отличный способ придать волосам объем – собрать часть волос на макушке в хвостик или пучок. Впереди можно выпустить пару прядей, которые будут нежно обрамлять лицо. Такой вариант прически подойдет как для длинных волос, так и для каре.

“Колючая” прическа

Смысл “колючей” прически заключается в том, чтобы собрать волосы крабиком или скрутить их в пучки, а кончики оставить торчащими. При этом на можно слегка склеить кончики лаком или гелем, чтобы действительно имитировать колючки.

Светлые и бордовые пряди с прямой челкой

В 2000-х любили экспериментировать с цветом. Сочетание светлых и бордовых прядей снова возвращается в моду. Локон должны быть текстурными, слегка подкрученными на кончиках. А челка должна быть густой и идеально прямой.

Узел на макушке

На самом деле, эта прическа уже была на пике популярности пару лет назад. Она так понравилась модницам, что теперь снова возвращается в тренды. Это отличный вариант, когда вы хотите, чтобы волосы были распущенными, объемными и при этом не падали на лицо.

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Низкий пучок с зигзагообразным пробором

В 2000-х зигзагообразный пробор считался просто потрясающим дополнением к образу – он всегда вызывал интерес. При этом сама прическа не должна быть перегруженной. Достаточно низкого пучка с торчащими “колючими” кончиками. Также можно ограничиться низким хвостом.

Двойные “колючие” пучки с удлиненными прядями

“Колючие” прически были одним из главных трендов конца 90-х начала 2000-х. А еще одним ярким акцентом были длинные пряли, ниспадающие по контуру лица. Было бы прекрасно объединить эти два тренда в одной модной прическе – игривой, озорной и одновременно нежной, женственной.


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