 

Джордж Кнапп: Россия получила космический разум от инопланетян

04.05.2023, 3:57, Разное
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Американский журналист Джордж Кнапп, известный своими исследованиями НЛО, рассказал о своем визите в Советскую Россию в 1990-х годах, где он занимался расследованием программы дистанционного наблюдения, известной как “Индевор”.

Как заявляет сам журналист, он встретился с генерал-лейтенантом Алексеем Юрьевичем Савиным, который был заинтересован в раскрытии информации о программе. Кнаппу были показаны обучающие фильмы, в которых русские моряки опускались на дно корабля и определяли местонахождение других военно-морских сил без возможности выглянуть в окно.

Однако самым удивительным было заявление Кнаппа о том, что русские использовали дистанционное наблюдение для связи с внеземными существами в космосе. По словам журналиста, они проецируют свое сознание в космос и общаются с кем-то другим, получая от них информацию или изображения. Некоторые даже записывали эту информацию или рисовали картинки, как в случае с ченнелингом.

Однако, несмотря на эти заявления, на сегодняшний день нет никаких убедительных доказательств о том, что эти эксперименты были проведены или что связь с внеземными цивилизациями была установлена.

Интересно, что даже в 1990-х годах ученые уже занимались подобными исследованиями, что может указывать на то, что тема внеземной жизни и дистанционного наблюдения всегда была актуальной для науки и исследований. Однако пока нет убедительных доказательств того, что такая связь была установлена, и эти заявления Кнаппа остаются лишь теорией.


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