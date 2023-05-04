Мнение: Сказочное… Боли
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Интересно зайцы пляшут
Китай выдал странный жест в сторону Дальнего Востока
Министерство природных ресурсов Китая опубликовало новые правила по топонимике карт, в которых говорится о возвращении к использованию китайских названий восьми городов и районов, ОКУПИРОВАННЫХ Российской империей в конце 19–го и начале 20-го веков.
Согласно новой директиве, Владивосток снова называется Хайшэньвай (Залив трепанга), Хабаровск – Боли, а остров Сахалин – Куедао.
Удивительно, что Пекин изменил правила для карт в это сложное время, на фоне укрепления связей с Москвой.
Российское правительство пока никак не прокомментировало этот вопрос.
Японский журналист Yaita Akio дополняет:
«Это решение вызвало жаркую дискуссию среди китайских пользователей сети. Некоторые даже считают: «Правительство вспомнило годы унижений и решило вернуть потерянные территории в будущем».
Использовать ситуацию, чтобы приобрести для себя преимущество – обычный способ действия Китая. Сейчас дружба с Россией – выгодная сделка, но если Россия рухнет, Си Цзиньпин наложит большую руку на восстановление потерянных в прошлом позиций.
Ван И на днях приезжал в Москву. Везде похлопывал себя по груди и говорил: «Китайско-российская дружба — это прочная скала». Однако, каждый, кто изучает историю китайско-российских отношений, знает, что это целая энциклопедия интриг и коварства». Какие именно русские топонимы имеют официальные китайские аналоги?
1 – Владивосток (в скобках «Хайшэньвай»);
2 – Уссурийск (в скобках «Шуанчэнцзы»);
3 – Хабаровск (в скобках «Боли»);
4 – Благовещенск (в скобках «Хайланьпао»);
5 – остров Сахалин (в скобках «Куедао»);
6 – Нерчинск (в скобках «Нибучу»);
7 – Николаевск-на-Амуре (в скобках «Мяоцзе»);
8 – Становой хребет (в скобках «Вайсин аньлин»)».
Источник: Размышления вольного социолога
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