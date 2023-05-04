 

Мнение: Сказочное… Боли

04.05.2023, 3:50, Разное
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Интересно зайцы пляшут

Китай выдал странный жест в сторону Дальнего Востока

Министерство природных ресурсов Китая опубликовало новые правила по топонимике карт, в которых говорится о возвращении к использованию китайских названий восьми городов и районов, ОКУПИРОВАННЫХ Российской империей в конце 19–го и начале 20-го веков.

Согласно новой директиве, Владивосток снова называется Хайшэньвай (Залив трепанга), Хабаровск – Боли, а остров Сахалин – Куедао.

Удивительно, что Пекин изменил правила для карт в это сложное время, на фоне укрепления связей с Москвой.

Российское правительство пока никак не прокомментировало этот вопрос.

Японский журналист Yaita Akio дополняет:

«Это решение вызвало жаркую дискуссию среди китайских пользователей сети. Некоторые даже считают: «Правительство вспомнило годы унижений и решило вернуть потерянные территории в будущем».

Использовать ситуацию, чтобы приобрести для себя преимущество – обычный способ действия Китая. Сейчас дружба с Россией – выгодная сделка, но если Россия рухнет, Си Цзиньпин наложит большую руку на восстановление потерянных в прошлом позиций.

Ван И на днях приезжал в Москву. Везде похлопывал себя по груди и говорил: «Китайско-российская дружба — это прочная скала». Однако, каждый, кто изучает историю китайско-российских отношений, знает, что это целая энциклопедия интриг и коварства». Какие именно русские топонимы имеют официальные китайские аналоги?

1 – Владивосток (в скобках «Хайшэньвай»);

2 – Уссурийск (в скобках «Шуанчэнцзы»);

3 – Хабаровск (в скобках «Боли»);

4 – Благовещенск (в скобках «Хайланьпао»);

5 – остров Сахалин (в скобках «Куедао»);

6 – Нерчинск (в скобках «Нибучу»);

7 – Николаевск-на-Амуре (в скобках «Мяоцзе»);

8 – Становой хребет (в скобках «Вайсин аньлин»)».

Источник: Размышления вольного социолога


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