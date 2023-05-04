“Взросление прошло в женском обществе”: Елена Борщева о детстве, надежде на встречу с отцом и непростом времени ожидания ребенка

Елена Борщева на сцене излучает сплошной позитив. Глядя на нее, сложно поверить в то, что за улыбками и смехом скрывается достаточно непростая судьба. Бывшей КВН-щице и экс-участнице шоу Comedy Woman пришлось преодолеть немало трудностей на пути к счастью. Каких именно, артистка рассказала в интервью на “Ютуб”-канале «PRO жизнь».

О детстве

Борщева признается, что ее взросление прошло в женском коллективе. Ее воспитывали мама и бабушка. Дедушка, к сожалению, достаточно рано скончался.

Воспитание было строгим, но в меру. Правда, Борщева вспомнил один эпизод, когда бабушка поставила ее на горох. Это произошло, когда Елене было 12 лет. Она гуляла на улице и ждала, когда выйдет подруга. Бабушка же предупредила внучку, чтобы та не пропадала из поля зрения. Видимо, старшая родственница выглянула в окно в тот момент, когда Елена поднялась к подруге домой. Бабушка сильно испугалась, подумала, что внучка пропала. Поэтому когда Елена появилась вновь в поле зрения, то родственница рассердилась и запретила ей гулять. В качестве наказания поставила на горох.

О школьных годах

Борщева не скрывает: бывало, что в школе ее дразнили, иногда возникали и конфликты со сверстниками. Елена старалась придерживаться маминого совета, а именно не обращать внимания на подкалывания или насмешки одноклассников. Так Борщева и поступала, но были эпизоды серьезных «стычек». Например, в первом классе Елена вцепилась однокласснику в волосы. Учительница едва растащила детей. А однажды досталось от одноклассницы и самой Борщевой. Елену толкнули, она упала, ударилась виском и потеряла сознания. К счастью, обошлось без негативных для здоровья последствий.

Зато училась Борщева хорошо, окончила школу с серебряной медалью. Артистка считает, что заслуживала золотую медаль, но столкнулась с несправедливостью со стороны педагогов. По словам Борщевой, ей было обидно, что ей незаслуженно поставили четверку по русскому.

О надежде на встречу с отцом

Биологический папа Борщевой родом из Панамы. Он был студентом, когда приехал на учебу в Москву, там познакомился с мамой Елены, тоже студенткой. После непродолжительного романа иностранец уехал к себе на родину, а его избранница родила дочь и тоже вернулась в родной город Нальчик.

Борщева признается, что мама рассказывала ей о папе только самое хорошее, что он замечательный человек. Поэтому все школьные годы Елена жила надеждой на встречу с отцом. Ей хотелось чего-то достичь, чтобы порадовать его своими успехами. Поэтому она прилежно училась.

Знакомство с папой произошло, когда Елене было 20 лет. По словам артистки, первая встреча была так себе. Знаменитость пояснила: все-таки этот человек ее не воспитывал, поэтому ей было сложно почувствовать с ним духовное родство.

Однако общение в дальнейшем продолжилось, и Борщевой удалось найти с папой контакт. Артистка отмечает, что у отца отменное чувство юмора.

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О КВН

Шесть лет Борщева выступала в составе команды КВН «Сборная Пятигорска». Артистка признается, что пришла на кастинг на общих основаниях, презентовала номер с песней «Генералы песчаных карьеров». Она просто не знала, что ее давно заприметили и мечтали заполучить в команду, поэтому взяли бы в любом случае.

Свой опыт игры в КВН и общение с коллегами-мужчинами Борщева вспоминает с теплотой. Возможно, и были подколы и шутки со стороны коллег, но Елена не обижалась, поскольку приколы были безобидные.

В то же время были и свои сложности. Они были связаны с разницей в том же быте у мужчин и женщин. Как девушке, во время гастролей Борщевой хотелось привести себя в порядок: как минимум принять душ, помыть голову. Ее коллеги-парни не видели проблемы в отсутствии душа. По их мнению, помыть голову можно и в раковине.

Об уходе из Comedy Woman

С 2008 по 2012 годы Елена была одной из участниц проекта Comedy Woman. Борщева отмечает, что не дождалась тех времен, когда участницы шоу стали хорошо зарабатывать.

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Артистка пояснила, что ситуация сложилась так, что на ее образ перестали писать материал. То есть фактически не было новых номеров с ее участием. Одновременно с этим присутствовали жесткие ограничения. Борщева не выдержала психологического прессинга и приняла решение об уходе. Знаменитость опровергла слова бывшей коллеги и начальницы Натальи Андреевны Еприкян по «Камеди» о том, что якобы она затребовала высокий гонорар. По словам Борщевой, это совсем не так.

О непростом времени ожидания ребенка

В 2007 году Елена и ее муж (тренер по фитнесу Валерий Юшкевич) впервые стали родителями — у них родилась дочь Марта. Супруги очень хотели второго ребенка, но ничего не получалось. Тогда они решили прибегнуть к помощи ЭКО. Только с четвертой попытки знаменитости удалось снова забеременеть.

Сейчас Борщева рассказала, с какими сложностями столкнулась. Во-первых, финансовый вопрос. Артистка не могла пройти процедуру ЭКО по полису из-за наличия ребенка. В платной клинике подобная процедура стоит 300 тысяч рублей. И это только за одну попытку, которая редко бывает удачной. В общей сложности звезда потратила больше миллиона рублей и сменила несколько клиник.

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Во-вторых, непонимание со стороны общества. Многие удивлялись, зачем супругам второй ребенок, если уже есть дочь. В-третьих, неудачные попытки зачатия, которые выбивали из состояния душевного равновесия. Борщева очень благодарна мужу за поддержку и помощь. Ее также вдохновлял пример подруг, которым удалось забеременеть после 18 попыток и родить здоровых детей.

Вот и юмористке, наконец, улыбнулась удача. В 2015 году в семье у Борщевой произошло долгожданное событие: появилась на свет вторая дочь Ума.

О детях

Борщева считает, что Марта больше папина дочь, а Ума — мамина. Артистка отмечает, что младшая дочь больше к ней привязана эмоционально. А вот у старшей больше общего с папой. Валерий родом из Беларуси, ему нравится деревня. И вот и Марту тоже больше тянет на природу.

О спецкурсах

Борщева выступает как оратор, ведет спецкурсы, презентует мастер-классы. Причем на разные темы. Например, для тех, кто не умеет шутить. Борщева делится своим опытом, чтобы помочь людям развить чувство юмора, самоиронию. Артистка признается, что ученики у нее самые разные, различных возрастов и профессий. Если говорить в целом, то знаменитость склоняется к мысли, что мужчин на ее лекции все же приходит меньше, чем женщин.