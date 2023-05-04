Джинсовая юбка-миди подойдет, а мини оставим на вечеринку: что надеть на работу, а о чем забыть до выходных

Офисный дресс-код может значительно варьироваться и здесь многое зависит от места работы. Именно поэтому, важно соблюдать некоторые основные правила выбора наряда.

Есть некоторые элементы, которые стоит избегать, так как это оказывает большое влияние на наш внешний вид. Вот что надеть на работу и что оставить на вечеринку или для повседневной носки, так как это совершенно не офисный стиль.

Костюм

Этот наряд считается самым лучшим вариантом для офиса, так как помогает создать привлекательный деловой образ. Это могут быть брюки или же юбка с блейзером.

Можно носить костюм с туфлями на высоких каблуках или же со спортивной обувью. В гардеробе обязательно нужно иметь черную или белую вещь. Однако, также можно поэкспериментировать с яркими нарядами, особенно весной.

Синие тона идеально подходят для девушек с каштановыми волосами, розовый для светловолосых, а зеленый для рыжих.

Костюм на голое тело

Несмотря на то, что костюм является отличным решением для создания красивого офисного стиля, однако, нужно помнить о том, что под ним должна быть футболка или рубашка.

Блейзер с глубоким декольте выглядит сексуально и женственно. Это отличное решение для романтического ужина или вечеринки, но не самый лучший выбор для деловой встречи.

Джинсовая юбка миди

Джинсовая юбка миди сейчас является самым настоящим трендом и это совершенно неудивительно. Такой наряд с высокой талией помогает сделать силуэт более привлекательным.

Джинсовая юбка является идеальным нарядом для офиса. Можно сочетать ее с футболкой, рубашкой или же блейзером. Такой наряд может легко стать идеальной базовой частью гардероба, так как можно выглядеть как элегантно, так и более непринужденно.

К тому же джинсовая юбка подойдет для повседневной носки круглый год. Осенью и зимой она сочетается с высокими сапогами, а весной и летом с туфлями на высоком каблуке или спортивной обувью.

Джинсовая мини-юбка

Этот наряд идеально подходит для вечеринки или свидания, но точно не для офиса. На работу лучше всего выбирать более длинный наряд.

Именно поэтому, свою мини-юбку лучше всего оставить для выходных.

Спортивная элегантность

Это одна из самых удобных и стильных вариантов нарядов для женщин. В случае со спортивным элегантным нарядом обычно или туфли или одежда более элегантные, а все остальное расслабленное и непринужденное.

Однако, очень важно не переусердствовать, чтобы выглядеть стильно, но при этом уместно для офиса. Не стоит носить высокие каблуки с домашней одеждой и не нужно надевать спортивную обувь с коктейльным платьем.

Полностью спортивный стиль

Нет ничего плохого в том, чтобы отправиться на работу в удобной для себя одежде. Однако, желательно, чтобы она была не слишком спортивной.

Не самым лучшим вариантом для офиса будут штаны и футболки, предназначенные для спортивного зала. Стоит выбрать более формальную одежду.

Также не нужно выбирать свои любимые растянутые свитера. Несмотря на то, что они уютные и комфортные, но выглядят не слишком привлекательно. Важно выглядеть элегантно, стильно и привлекательно на рабочем месте.