От безумной инфляции до бездарной внешней политики — 19FortyFive составил пятёрку главных провалов Байдена

Действующий президент США — один из самых слабых американских лидеров в современной истории. Он совершает одну ошибку за другой не только внутри страны, но и за её пределами, считает старший редактор 19FortyFive Брэндон Дж. Вейхерт и предлагает список причин, почему американцам не стоит переизбирать Джо Байдена.



AP

На днях Джо Байден официально объявил о том, собирается переизбраться. Поэтому пришло время оглянуться на последние три года его президентства и задаться вопросом: действительно ли он достоин того, чтобы остаться на своём посту на второй срок, считает старший редактор 19FortyFive Брэндон Дж. Вейхерт.

Он соглашается с тем, что Байден действительно пришёл к власти в особенно бурный момент современной американской истории. Но такова суть занимаемой им должности. Обычно президенты «не сидят и не плачут о том, как жестоко с ними поступили», а пытаются разрешить возникающие кризисы.

Однако складывается ощущение, что действующему главе Белого дома подобная задача не по плечу. И когда ему не удаëтся найти решения старых проблем, оставшихся от предшественника, он создаёт себе новые, рассуждает автор статьи и предлагает читателям составленный им список «пяти главных провалов» Байдена.

Неспособность защищать американскую границу

При Байдене США столкнулись с «взрывным ростом» нелегальной миграции. В 2022-м на американо-мексиканской границе было арестовано почти 2,4 миллионов человек. По прогнозам экспертов, в текущем году эти «ошеломляющие цифры» станут ещё выше.

Демократы рассчитывают, что беспрепятственная миграция навсегда изменит демографию страны и в долгосрочной перспективе приведёт к их политическому господству. Пока их планы оправдываются, поэтому не стоит ожидать, что текущий приток каким-либо образом уменьшится, пока Байден и его партия остаются у власти, подчёркивает Вейхерт.

Возвращение зависимости США от иностранного топлива

По словам публициста, перед своим уходом с поста Дональд Трамп «преподнёс большой подарок» Соединённым Штатам. Он способствовал расширению внутреннего энергетического бума в Америке и сделал страну нетто-экспортёром ископаемого топлива. Но при Байдене всё изменилось.

Первым делом он принял ряд указов, которые восстанавливали экологические нормы эпохи Обамы и отменяли строительство новых проектов, соединяющих американские и канадские месторождения. Ещё одним «скандальным решением» стал его отказ поддержать создание важного трубопровода в Мичигане.

В результате этих действий Байдена американцы стали более восприимчивыми к скачкам цен на мировом энергетическом рынке. Вот почему средняя стоимость бензина по стране оказалась намного выше, чем в годы правления Трампа.

Безумная инфляция

После прихода Байдена к власти национальный уровень инфляции в США достиг исторического максимума. Столь высокие значения не наблюдались с 1980 года. И всё это, разумеется, стало результатом экономической политики действующей администрации, уверен Вейхерт.

На его взгляд, Байден «хочет быть Санта-Клаусом» для как можно большего числа избирателей. За этим стремлением скрывается циничный расчёт: он может раздавать деньги из казны, чтобы фактически покупать голоса.

«Политики практикуют подобное с незапамятных времён. Но Байден довел всё до уровня Веймарской республики и даже хуже. За последние три года было напечатано более 2 триллионов долларов, которые находятся в обращении сегодня. Это неслыханно», — отмечает автор статьи.

Он признаёт, что Трамп также пользовался печатным станком без необходимости и внёс большой вклад в увеличение государственного долга. Но Байден «явился и фактически подлил масла в этот бушующий ад с большим апломбом».

Невиданный всплеск преступности

С 2021-го, когда Байден вступил в должность, уровень преступности в стране резко вырос. Согласно отчёту Совета по уголовному правосудию (CCJ) за 2022 год, «насилие в крупных городах остаëтся значительно выше, чем до пандемии».

Составители документа опирались на данные, полученные в 23 американских мегаполисах. Если верить этой статистике, то только количество убийств за первую половину 2022-го в них выросло «на 39 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года».

По оценке CCJ, к столь плачевному положению дел в стране привело множество решений, принятых на местном уровне и на уровне штатов. Но факт остаётся фактом: администрация Байдена навязывает регионам «мягкий подход» борьбы с преступностью, что лишь способствуют её распространению, считает Вейхерт.

Обречённая на неудачу внешняя политика

Президент Байден уверял, что являлся более компетентным кандидатом благодаря многолетней работе в правительстве. Среди прочего он хвастал своим богатым опытом в вопросах внешней политики.

Тем не менее, судя по ситуации в Афганистане и Судане, всё, что Байдену удалось сделать на посту президента, — это провести «серию катастрофических выводов войск». В результате он ослабил положение Америки в мире и «укрепил позиции врагов» в Пекине, Москве, Тегеране и Пхеньяне, которых, по утверждению Байдена, он пытается сдержать, рассуждает автор статьи.

«Безалаберное сворачивание военного присутствия — всего лишь симптом гораздо более серьёзной проблемы: беспомощности Байдена на стратегическом уровне. Более того, немногим удалось осознать, в чём именно заключается более широкая стратегия его администрации», — отмечает публицист.

По его словам, глава Белого дома не ограничился тем, что подорвал глобальное влияние собственной страны. Он также «поощрял подъём самых жестоких антиамериканских режимов» от Бразилии до Афганистана.

«В то же время президент Байден связал Соединённые Штаты повышенными обязательствами в вопросе, который вполне может привести к мировой ядерной войне с Россией на Украине. При этом он растрачивает драгоценный — и ограниченный — дипломатический, политический и военный капитал в ущерб возможности защищать более широкие американские интересы в таких местах, как Индо-Тихоокеанский регион и Большой Ближний Восток», — обращает внимание аналитик.

Неминуемый упадок Америки при Байдене

Очевидно, что ещё четыре года Байдена в Белом доме приведут к «необратимому ослаблению влияния» США в мире. А это, в свою очередь, приведёт к расширению и укреплению могущества Китая, предрекает автор статьи.

Нет никаких сомнений в том, что президентство Байдена наносит США «ущерб по всем фронтам». Он руководит намеренным сокращением роли Америки как мировой державы. Его администрация активно проводит политику, которая навсегда «обескровит» американский средний класс, который когда-то был основой экономической мощи страны.

Соединённые Штаты при действующем президенте стали менее процветающими и стабильными. Им всё больше угрожает внутренняя преступность и внешние соперники. «Мы действительно не можем пережить ещё четыре года администрации Байдена», — подчёркивает автор статьи.

Публицист убеждён, что Байден — «наименее компетентный и один из самых слабых американских президентов в современной истории». Глава государства создаёт огромное количество проблем для Соединённых Штатов, «которые всё ещё сохраняют потенциал, необходимый для выживания и процветания в этом опасном мире после пандемии».

На следующих выборах судьба страны может «резко и внезапно» изменить направление. «Но время не на стороне Америки. Неспособность радикально преобразовать курс, касающийся руководства, приведёт к тому, что 2020-е станут для Америки потерянным десятилетием. И худшие модели поведения и тенденции времëн Байдена станут постоянными чертами приходящей в упадок Америки, а не исторической аномалией», — заключает Брэндон Дж. Вейхерт.

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