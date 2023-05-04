 

Рупор тоталитарной пропаганды: Продолжение банковского кризиса

04.05.2023, 1:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Три обанкротившихся в этом году американских банка — First Republic, Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York — имели больше активов, чем все 25 финансовых организаций, рухнувших во время кризиса 2008 года.

Банковский кризис в США ещё не закончился. Региональные банки продолжают терять резервы на фоне оттока денег вкладчиков. Кроме того, Федеральная резервная система не прекратила повышение ключевой ставки, что негативно влияет на банки.

@banksta – цинк

За последние сутки снова обострился кризис в банковском секторе. Некоторые американские банки за сутки упали на 20-30%.
Грядет очередное изменение процентной ставки.

PS. Между тем продолжаются процессы глобальной дедолларизации – Аргентина и Бразилия договорились перейти на национальные валюты в торговых расчетах. Аналогичное соглашеение подписали Индонезия и Южная Корея.
Глава МВФ вчера мелахнолично заметила, что фиксируется постепенный отказ от доллара в глобальном масштабе.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02.21 / Как Зеленский натравил ультрас на русскоговорящих Донбасса

26.08.21 / «Талибан»* пожелал победы Сергею Лаврову на выборах в Госдуму

27.10.20 / Последняя шутка покойника

17.08.22 / Мнение: Навальный в штрафном изоляторе

29.07.22 / Все гости отеля в Мармарисе были эвакуированы после вспыхнувшего лесного пожара

08.06.21 / “Поступил достаточно жестоко по отношению ко мне”: Повереннова рассказала, как пережила измену Николаева

26.11.20 / Самое страшное место во Вселенной — Великая пустота Волопаса

17.03.22 / Мнение: Крепи оборону страны

16.11.22 / Скандалы: Семейное дело

08.03.23 / Украина заявила, что попросит МОК продлить отстранение российских спортсменов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]il.com

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика