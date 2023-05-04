Инновационный препарат нового поколения от морщин: отзывы о “Миотоксе”

Процедуры инъекционной косметологии с использованием ботулинического токсина, более известного как ботокс, получили широкое распространение в клинической практике. Они дают потрясающий терапевтический эффект, устраняя признаки даже самых глубоких мимических морщин. С помощью этих процедур можно стать обладательницей гладкой и красивой молодой кожи без необходимости хирургической коррекции.

Отечественная разработка

Один из таких препаратов – “Миотокс”, который действует локально только на выбранную мышцу, не повреждая при этом соседние ткани и окружающие мышцы, и сохраняет активную мимику. “Миотокс” позволяет устранить глубокие морщины и заломы на коже лица, поднять уголки рта, а также корректировать гингивальную улыбку, при которой десна становятся видны при улыбке. Кроме того, “Миотокс” используется для устранения признаков гипергидроза или излишней потливости. В этом случае препарат вводится в область стоп, подмышек и ладоней, то есть в те места, где происходит наибольшее количество потоотделений.

Преимущества “Миотокса”

“Миотокс” имеет множество преимуществ. Этот препарат является отечественной разработкой и по своим характеристикам не уступает многим зарубежным препаратам. Следует выделить и другие особенности:

Моментальный эффект. Уже после первой инъекции можно заметить, как морщины исчезают. Полный эффект проявляется через 5-7 дней. Безопасен для организма. В косметологической клинике он подбирается индивидуально для каждого пациента и используется в терапевтических дозах, что минимизирует риски возникновения побочных эффектов. Пациенты сохраняют мышечную подвижность. Мимика не страдает после использования “Миотокса”, поэтому пациенты могут улыбаться и хмуриться без проблем. Не происходит обвисания овала лица или гравитационного птоза. Лицо сохраняет свою структуру и красивые очертания. “Миотокс” позволяет выполнить коррекцию без обращения к пластическому хирургу. Этот препарат может помочь даже добиться идеальной симметрии лица.

“Миотокс” – инновационный российский лекарственный препарат, который широко применяется не только в клинической косметологии, но и в терапии. Он помогает устранять мышечные спазмы и имеет высокую терапевтическую эффективность в отношении устранения физиологических признаков старения организма, таких как морщины.

О врачах-косметологах

Однако, необходимо отметить, что непрофессионализм косметологов может привести к возникновению побочных эффектов. Но в клинике, где работают опытные и квалифицированные специалисты, риск возможных негативных последствий исключен. Медицинские специалисты всегда найдут индивидуальный подход к решению проблемы каждого пациента. Именно поэтому большинство отзывов о препарате положительные.

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Отзыв от постоянной клиентки

Алена знакома с препаратами на основе ботулинического токсина уже более 10 лет. В ее списке были известные препараты, такие как ботокс и “Диспорт”, она использовала их в больших количествах, но в небольших дозах за раз.

Несколько лет назад Алена начала использовать препараты с большей статичностью, чем вышеупомянутые. Последние 1,5 года девушка использует “Миотокс” – это российская версия ботулинического токсина, который обладает хорошей статичностью и, следовательно, позволяет увеличить интервалы между посещениями салона.

Вот так девушка выглядела до уколов.

Вот такой результат был через неделю после уколов.

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Алена заметила, что время, в течение которого препараты с одинаковой статичностью остаются эффективными, существенно различается. Например, она отказалась от “Диспорта”, потому что эффект от него сохранялся всего 3 месяца, что, по ее мнению, очень мало. В отличие от него, “Миотокс” сохраняет значительный эффект до полугода, а затем еще несколько месяцев сохраняет более слабое действие. При одинаковых затратах на одно посещение клиентка в этом случае выигрывает, потому что и результат появляется не сразу. Мышцы постепенно блокируются, и результат можно оценить только через 2-3 недели. Иногда нужно добавить немного препарата в ту или иную зону для коррекции.

В общем, можно наглядно увидеть действие препарата.

Отзыв о возможных последствиях

Недавно девушка решила попробовать “Миотокс” вместо ботокса, который на ней держался всего полтора месяца. Ее косметолог считала, что “Миотокс” – более сильный препарат, и девушка согласилась на процедуру. Через неделю после инъекций лоб стал неподвижным, и девушка могла только двигать веками. Хотя брови немного поднялись, верхняя часть лица стала выглядеть неестественно, и появились ужасные головные боли, которые длились несколько месяцев.

Но со временем, эффект “Миотокса” начал снижаться, брови снова стали двигаться, головные боли прекратились, и девушка начала оценивать результаты процедуры. Теперь она довольна тем, как выглядит после “Миотокса”.

Четыре месяца прошло с моментиа инъекции. Сейчас ее лоб реагирует на мимику, но не так полноценно, как раньше, это происходит с трудом. Но теперь девушка наслаждается тем, что ее лицо двигается естественным образом, поэтому не хочет использовать препарат повторно.

Кроме того, девушка уверена на 100%, что эти препараты временно ухудшают и ее зрение. Раньше она несколько раз в год замечала резкое ухудшение зрения, но не могла объяснить почему. Девушка думала, что это связано с чрезмерным использованием мобильного телефона и другими факторами. Но затем она заметила, что это происходило во время процедур по введению ботокса. На этот раз зрение ухудшилось на более длительный период, а именно на два месяца. Вероятно, это побочный эффект, который проявляется не у всех, но теперь девушка поняла эту закономерность и хотела предупредить о ней других.