Красное и светлое мелирование – самый модный дуэт весны: особенности трендового окрашивания

В наши дни тенденции в области цвета волос постоянно меняются, но несмотря ни на что, всегда есть возможность освежить свой образ, добавив бликов для красоты. Мелирование, безусловно, является одним из наиболее предпочтительных методов окрашивания волос, который позволяет вам придать пикантности вашему образу без необходимости кардинально его менять.

Преимущества светло-красного мелирования

Сочетание светлого и красного мелирования действительно выигрышно, и его стоит попробовать, если вы хотите придать своим волосам еще больше шарма. Смешивание этих двух цветов, независимо от вашего основного цвета, придаст вашему образу много тепла и мягкости. Кроме того, использование небольших цветовых акцентов в теплой красной гамме очень молодит женщину.

Крупные рыжие и светлые пряди на каштановых волосах

Крупное мелирование в рыжих и светлых тонах добавляет удивительные акценты каштановым волосам. Они контрастируют с темным базовым цветом, который не может остаться незамеченным. Яркие пряди бросаются в глаза, но не затмевают основной оттенок. Такое мелирование особенно подходит тем женщинам, у которых вьющиеся волосы, или которые постоянно делают завивку.

Медно-красное и карамельное мелирование светлых волос

Добавьте теплого карамельного блонда и медно-красного оттенка, которые вместе с вашими естественно светлыми волосами создадут невероятно приятное глазу сочетание мягких тонов. Используйте более тонкие оттенки, которые не будут сильно выделяться на фоне естественного цвета волос. Достаточно лишь придать немного медного отблеска.

Вьющиеся светлые и рыжие волосы

Сочетание светло-русых и медно-рыжих локонов в комбинации с естественно вьющимися волосами – мечта каждой девушки. Прическа прямо из сказок. Единственным недостатком является уход за этими цветами – они довольно быстро вымываются и нуждаются в постоянном обновлении.

Пепельный блонд и бордово-красный

С приглушенными оттенками пепельного блонда и бордово-красного вы можете добиться эффектного образа, который ни в коем случае не кажется навязчивым, а даже близок к естественным оттенкам. Чтобы эффект был гармоничным, лучше располагать красные пряди ближе к прикорневой зоне.

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Вишнево-красное и светлое мелирование

Попробуйте смелое сочетание вишнево-красного и светлого, которое потрясающе смотрится на волосах любой длины и текстуры. Ваш основной цвет на самом деле не имеет значения, так как опытный парикмахер сможет добиться этих оттенков при любых исходных данных. Такое окрашивание придает индивидуальность и очень молодит.

Каштановые волосы со светлыми и рыжими прядями

Добавьте несколько тонких светлых и рыжих прядей, если у вас темно-каштановые волосы. Это отличный вариант для дам, которые не готовы к кардинальным изменениям в своем образе, но хотели бы попробовать что-то новое. Если вам понравится конечный результат, вы всегда можете добавить больше цветных прядей. А если, наоборот, вы останетесь неудовлетворены, всегда можно подобрать каштановый оттенок и закрасить мелированные пряди.