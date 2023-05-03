Умеренная чувственность и невероятная женственность: особенности бельевого стиля, который летом снова на пике моды

Вновь на пике моды летом 2023 года будет бельевой стиль, характеризующийся множеством ярких и интересных образов. Женственный и романтичный, он предполагает легкость и деликатность в каждой детали и подходит для любых ситуаций, когда вы хотите выглядеть элегантно и утонченно.

Особенности стиля

Основные особенности бельевого стиля в одежде:

Одежда в бельевом стиле выполнена из прозрачных тканей: органзы, гипюра, креп-шифона. Кружева являются одним из ключевых элементов этого стиля. Они могут быть использованы как детали декора на одежде либо являются основным материалом для создания обтягивающих платьев, лифчиков и топов. Для пошива используются ткани нежных оттенков, таких как беж, светло-розовый, белый, серый и лавандовый. Бельевый стиль обычно предполагает обтягивающие силуэты, которые подчеркивают формы тела. Большинство вещей имеют четкую линию талии и облегающие формы. Дизайн белья предусматривает тонкие лямки, которые придают одежде еще большую элегантность. В бельевом стиле всегда делается акцент на декольте. Например, вырезы в форме сердца, круглые или глубокие V-образные.

Невероятные образы с платьем-комбинацией

Фасон, крой и материалы делают одежду в бельевом стиле особенной. А вот какая одежда в моде, попробуем разобраться ниже.

Платье-комбинацию можно сочетать с футболкой, водолазкой, жакетом или блейзером. В этом сезоне платье может быть разной длины. Кстати, модная длина миди этим летом уже не так актуальна. Лучше выбрать либо длинное платье, либо очень короткое.

Если вы выбираете обтягивающее платье на работу, лучше, чтобы оно было коротким, а не струящимся, до пола. Элегантные образы с длинным платьем не совсем вписываются в офисный стиль, но в повседневной жизни, на вечер, на праздничное мероприятие оно вполне подойдет.

Прошлым летом мы видели, как многие девушки носили шелковые топы или майки в стиле нижнего белья. Эти тенденции сохранились для лета 2023 года. Топы очень хорошо смотрятся в сочетании с джинсовыми юбками и даже джинсовыми шортами.

С чем носить топ в бельевом стиле

Обычно это облегающая модель с коротким рукавом, выполненная из мягких и легких материалов, напоминающих ткани для белья: шелковые, нейлоновые, вискозные и другие. Эти топы часто декорированы кружевными вставками, бантиками, вышивкой, рюшами и другими элементами, которые делают их еще более милыми и женственными.

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Кроме того, топы в бельевом стиле часто имеют эластичные ленты и завязки, которые обеспечивают максимальный комфорт и удобство при ношении. Такие топы хорошо сочетаются с юбками, брюками, джинсами и т. д. По желанию можно взять модель на размер больше, если носить ее с джинсами скинни, чтобы еще больше подчеркнуть хрупкость и женственность.

С чем носить юбку в бельевом стиле

В отличие от платьев любой длины, у юбок бельевого стиля всего один вариант – длина миди ниже колена. Можно выбрать прямой крой, но тренды диктуют слегка расклешенный силуэт и завышенную талию. Вы можете комбинировать юбку с топом из того же материала.

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Что касается материалов, то здесь часто используется шелк, сатин, хлопок, кружево. Юбки в бельевом стиле могут иметь и множество декоративных элементов, таких как банты, кружевные оборки, вышивка, рюши. Это добавит им особой оригинальности.

Элегантные костюмы

Костюмы в бельевом стиле – это стильные и женственные комплекты, состоящие из рубашек, жакетов, брюк, юбок. Их особенность – простота, но при этом оригинальность. Чаще всего они создаются из материалов, напоминающих ткань для белья: легких, прозрачных, шелковых или нейлоновых. Также используются кружево, рюши, бантики и другие декоративные элементы, которые придают комплектам особый шарм.

Костюмы в бельевом стиле также могут быть разными – от классических белых рубашек и черных брюк до ярких цветовых сочетаний насыщенных оттенков. Они хорошо смотрятся с обувью на высоком каблуке, которая добавляет женственности и элегантности к образу. В целом костюмы в этом стиле отлично подойдут для особых случаев и торжественных мероприятий.