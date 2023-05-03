Какой принт на конец весны выбрать женщине за 50: гламурные способы оживить свой гардероб

Сколько бы женщине ни было лет, она всегда хочет выглядеть эффектно и привлекательно. Чем старше мы становимся, тем больше начинаем уделять внимания одежде, которая может помочь нам подчеркнуть наши лучшие черты и скрыть недостатки. В этом поможет удачно подобранный принт.

Цветные блоки

Использование цветных блоков – отличный трюк с оптической иллюзией, с помощью которого можно подчеркнуть определенные части своего тела и скрыть другие. Например, если вы хотите сделать акцент на талии, выберите платье или рубашку более яркого цвета в этой области и более темных оттенков вокруг груди и рук. Если вы хотите надеть что-нибудь с эффектом похудения, ищите одежду с цветными блоками, которые имеют более темные оттенки в тех областях, которые вы хотите прикрыть.

Микрогеометрический принт

Это отличный вариант для юбок или брюк, особенно облегающих, поскольку он оптически удлиняет вашу фигуру. Этот принт довольно сильно бросается в глаза, поэтому обязательно сбалансируйте свой наряд, сочетая его с простой рубашкой или топом и туфлями нейтрального цвета.

Классический полосатый принт

Неподвластная времени классика, которая, несомненно, хорошо смотрится на людях всех возрастов, – это узор в полоску. Вы можете сочетать его с официальной одеждой так же хорошо, как с джинсами, кроссовками и джинсовой курткой. Подумайте, какого эффекта вы хотите добиться, покупая топ в полоску. Горизонтальные полосы создают иллюзию более широкого телосложения, в то время как вертикальные полосы делают ваш силуэт более стройным и удлиненным.

Яркий графический принт

Ключ к эффектному внешнему виду после 50 лет – выбирать одежду с принтами, которые имеют какое-то движение в дизайне. Например, узор платья может быть выполнен из компонентов разных форм и размеров, которые создают замысловатые комбинации и придают ткани определенную динамику, которая отвлекает взгляд от фокусировки на каких-либо участках вашего тела, в частности.

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Животный принт

Если кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что принты с животными не подходят зрелым женщинам, ни в коем случае не воспринимайте эту информацию всерьез. Принты с животными мотивами – отличный способ придать вашему наряду нотку игривости. Просто убедитесь, что вы сочетаете их с однотонной одеждой и аксессуарами, которые будут гармонировать с интенсивностью рисунка животных.

Клетка

Это классический, неподвластный времени узор, который, откровенно говоря, всегда выглядит потрясающе и стильно во всех своих разнообразных цветовых сочетаниях и вариациях рисунка. Клетка хороша и в официальных, и в повседневных, и в праздничных образах.

Зебра

Вы не должны чувствовать, что вам нужно держаться подальше от принтов с животными, когда вы перевалили за определенный возраст. Наоборот, вы должны экспериментировать и находить те вариации, в которых чувствуете себя наиболее комфортно. Правильным решением будет начать с зебры, так как она подразумевает сдержанную черно-белую гамму.

Горох

Это еще один беспроигрышный вариант, который в моде для всех возрастов и ситуаций. Зрелым женщинам следует выбирать крупный принт, который отвлекает внимание от несовершенства фигуры.