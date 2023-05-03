Нет, это не мы. А жаль – Маргарита Симоньян об атаке беспилотников на Кремль

Если бы атака беспилотников на Кремль была хитрым планом Москвы, чтобы оправдать контрольный в голову киевскому режиму, обстановочка сейчас выглядела бы совсем иначе.

Воздух трещал бы от заявлений, обвинений, ‘жестких ответов’, медийной накачки, трансляции экстренного совещания, затем экстренного обращения и прочей эскалации. А сейчас тема не отработана и на пару процентов своего потенциала. Так не бывает, поверьте.

Так что — нет, это не мы.

А жаль.

P.S. От “бомбить Воронеж” и бомбардировкам Белгорода к бомбардировкам Кремля…