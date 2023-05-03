 

Запад готовит против России новые санкции — чтобы залатать лазейки в старых

03.05.2023, 21:30, Новости дня
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Евросоюз, США и другие союзники Украины готовятся ввести отдельные пакеты ограничительных мер с целью решения проблемы обхода уже объявленных санкций Запада, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Среди возможных ограничительных мер говорится о запрете транзита ряда товаров через территорию РФ в рамках очередного пакета антироссийских мер. Новые ограничения, вероятнее всего, будут объявлены в ходе запланированного в мае саммита «Большой семёрки» в Японии.


AP

По словам источников агентства Bloomberg, США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против РФ с целью усиления давления на российскую экономику. Ограничительные меры планируется вводить каждой страной отдельно, но скоординированно. Их ключевая цель — закрыть лазейки в уже объявленных санкциях и решить проблему обхода санкций в целом. Как сообщается, обнародование новых санкций произойдёт во время саммита лидеров «Большой семёрки» в Японии в конце этого месяца.

Многочисленные санкции и другие экономические меры, которые были наложены на Москву, не смогли нанести «сокрушительного удара» по российской экономике. Энергетические доходы РФ близки к превышению своего целевого уровня в условиях ограничения цен на нефть, введённого странами «Большой семёрки» и Европейским союзом, что способствует российскому правительству стабилизировать бюджет даже в условиях резкого роста военных расходов, отмечает Bloomberg.

По прогнозу ЦБР, российская экономика вырастет на 2% в этом году по мере ослабления действия санкций, а ВВП достигнет довоенного уровня к концу 2024 года, что намного раньше, чем прогнозировали многие экономисты. ВВП РФ снизился в 2022 году на 2,1% по сравнению с предыдущем годом, что опровергло предсказания тех, кто в начале вооружённого противостояния полагал, что ограничения приведут российскую экономику в глубокий упадок, пишет издание.

Источники Bloomberg сообщили, что 11-й по счёту пакет санкций будет в основном сосредоточен на устранении лазеек в уже введённых санкциях. Среди обсуждаемых предложений — запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ и меры против судов, которые отключают навигационные системы. Кроме того, планируется включить в чёрный список около 30 человек. США и Япония готовят свои собственные ограничительные меры. Канада разрабатывает санкции в ответ на «предполагаемое похищение украинских детей» и ограничительные меры в отношении российской оборонной промышленности.

Большая часть внимания лидеров «Большой семёрки» будет сконцентрирована на подавлении возможностей Москвы по уклонению или обходу существующих санкций, особое внимание будет уделено товарам и технологиям, которые могут применяться в военных целях. Ожидается, что руководители стран «Большой семёрки» расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью. Как утверждают источники Bloomberg, на саммите будет рассматриваться запрет на любой экспорт, кроме товаров, на которые ранее ввели исключения (сельскохозяйственные товары, продукты питания и лекарства) и ограничение торговли алмазами.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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