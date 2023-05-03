Рупор тоталитарной пропаганды: Индекс цитирования российского политического Телеграма
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Индекс цитирования российского политического Телеграма на начало мая 2023 года. С учетом того, что в сутки в телеге по 100-120 постов, то среднесуточный охват телеги около 30 млн. просмотров.
Как и ранее, Телега остается местом круглосуточной онлайн-трансляции боевых действий на Украине. Кому интересна именно война на Украине, вам сюда https://t.me/boris_rozhin
В остальном же, Живой Журнал остается моим основным блогом, никаких изменений тут не ожидается.
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Источник: Colonel Cassad
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