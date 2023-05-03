Мнение: В поисках замены алкоголю

В США теперь тоже легализовали грибы — для поднятия настроения тем, кто пребывает в депрессии (ссылка). Всё оформлено, как медицина. Пациентам надо прийти к лицензированному врачу, пожаловаться на уныние, а потом употребить псилоцибиновые грибы лёжа на кушетке, под ласковым присмотром младшего медперсонала.

Мне все эти истории с легалайзом на Западе напоминают историю разработки сомы из «Дивного нового мира» Олдоса Хаксли. Цитирую:

В 178-м году эры Форда были соединены усилия и финансированы изыскания двух тысяч фармакологов и биохимиков. Через шесть лет был налажен уже широкий выпуск. Наркотик получился идеальный. Успокаивает, даёт радостный настрой, вызывает приятные галлюцинации. Все плюсы христианства и алкоголя — и ни единого их минуса. Захотелось, и тут же устраиваешь себе сомотдых — отдых от реальности, и голова с похмелья не болит потом, и не засорена никакой мифологией. «Сомы грамм — и нету драм».

С одной стороны, понятно, что лучше бы обойтись безо всякой сомы: поднимать настроение чтением книг и пробежками по парку. С другой стороны, Америка сейчас навряд ли может без химического утешения обойтись. Достаточно вспомнить, что американское общество глубоко поражено радужной идеологией, а носители этой идеологии, как утверждают психиатры, почти всегда глубоко несчастны. Если опыты фармацевтов с веществами в итоге приведут к созданию сомы — относительно безопасного рекреационного средства — Америке это будет только на пользу. Или не будет. Мы пока что не знаем.

Но лично я двумя руками за эксперименты, так как сейчас за развитие науки платят США, а пользоваться результатами исследований будет весь мир. Было бы здорово, чтобы США вообще превратились в испытательный полигон — легализовали в каждом штате по одному запрещённому веществу, а потом проводили бы массовые опыты с миллионами участников. Тщательно фиксировали бы, как разные вещества действуют на организм, есть ли у них полезные свойства, какие у них побочки, как эти побочки лечить. Весь остальной мир скажет Америке спасибо.

Старый добрый алкоголь, напомню, является одним из самых опасных для общества и для организма наркотиков. Если эксперимент по его замене на что-нибудь менее токсичное пройдёт успешно, пожалуй, другие страны начнут брать с США пример.

Но пока что, повторюсь, нам неизвестно, какие последствия будут у американских опытов. Как знать — может быть, если на замену алкоголю и вправду разработают некую безопасную сому, не вызывающую зависимости и похмелья, вскоре выяснится, что больше-то американцам ничего и не нужно. Ни ходить на работу, ни создавать семью, ни хотя бы потреблять товары с услугами, поддерживая экономику своей страны. «Примет сому человек — время прекращает бег… Сладко человек забудет и что было, и что будет».