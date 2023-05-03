 

Строков, диетолог, объясняет пользу употребления японской матчи

03.05.2023, 20:45, Разное
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Матча является японским зеленым секретом на протяжении многих лет. Модный продукт матча популярен и сегодня, даже спустя несколько столетий.

Зеленый порошок можно приобрести в супермаркетах, кафе и ресторанах. Его можно использовать в качестве приправы, холодного напитка или для выпечки. Мелко измельченный зеленый порошок матча имеет характерный вкус и яркий зеленый цвет. Порошок также может использоваться в лабораториях для исследований. В этих лабораториях порошок матча изучается на предмет его положительного воздействия на здоровье.

Матча также полезна для здоровья. С древних времен она используется как традиционное китайское средство. “Польза для здоровья от зеленого чая больше сосредоточена в матча, а не в настое чайных листьев”, – говорит Игорь Строков, диетолог. Примерно через час большинство людей чувствуют себя бодрее и лучше сосредотачиваются. За это отвечает кофеин. Организм по-разному усваивает кофеин из кофе и чая. Он оказывает более длительное и менее разрушительное действие.

В кофеине матча есть противоядие, которое усиливает действие матча: L-теанин. Он делает вас более спокойными и уравновешенными, помогает повысить бдительность и одновременно снизить стресс. Катехины защищают и укрепляют иммунную систему. Доказано, что катехины подавляют рост раковых клеток, снижают уровень холестерина и улучшают здоровье сердца.

Результаты исследований катахина EGCG позволяют надеяться на эффективность в предотвращении прогрессирования болезней Альцгеймера и Паркинсона. Однако большинство успехов в этих исследованиях до сих пор наблюдалось в основном в лабораторных условиях”.


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