Боксерская коса и хвост «пузырьками»: самые крутые идеи «волейбольных» причесок для женщин в 2023 году

Волейбол может стать настоящей проблемой для женщин, ведь нужно куда-то девать волосы, мешающие играть. Но все не так плохо. Правильно подобранная прическа поможет вам чувствовать себя комфортно и сосредоточиться на игре. Вот несколько интересных и простых идей волейбольных причесок, актуальных в 2023 году.

Боксерские косы и «космические» пучки

Боксерские косички остаются модными уже много лет, и неспроста. Они действительно крутые и создают правильную спортивную атмосферу. Внешне эта прическа ассоциируется с силой и волей к победе.

«Космические» пучки — популярная спортивная прическа, которая создает шикарный и игривый образ. Она также отлично смотрится на концертах, неформальных мероприятиях или в повседневной жизни.

Боковая коса и хвост «пузырьками»

Боковые косички — всегда отличный вариант для любого вида спорта. Они выглядят действительно потрясающе, а также очень удобны. Но, если вы любите эстетику, вам подойдет второй вариант — хвост «пузырьками». Делать его просто, понадобится лишь несколько резинок и пара минут свободного времени.

Боковой хвост и высокий пучок

Если вы любите креативить, попробуйте этот боковой хвост. Это отличный способ заявить о себе и показать свою индивидуальность. Если же вы больше тяготеете к простоте и классике, просто соберите волосы в высокий пучок.

Двойные косы и низкий пучок

Двойная коса — одна из самых популярных причесок в волейболе. Она суперудобная и выглядит круто. Если же у вас нет много времени на подготовку, уложите волосы и соберите их в пучок на затылке. Это самая простая в исполнении прическа.

Голландская коса (одна или две)

Голландская коса идеально подходит как для повседневных или официальных, так и для спортивных мероприятий. В следующий раз перед матчем попробуйте заплести одну или две такие косы. Это будет выглядеть мило и круто одновременно.

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Небрежный пучок и «рыбий хвост»

Небрежный пучок — это забавная и модная прическа, которая идеально подходит для волейбола. Ее можно сделать быстро, и с помощью такого пучка можно создавать самые разные образы, в зависимости от того, насколько туго он затянут. Это универсальная прическа, которая может отлично смотреться на игроках любого возраста.

Коса «рыбий хвост» — красивая и элегантная прическа, которая тоже идеально подходит для игры в волейбол. Этот тип косы выглядит замысловато, но на удивление легко плетется. Попробуйте сделать ее, и вы точно не разочаруетесь.

Высокий хвост с косами и французская коса

Просто сплетите 2-3 тонкие косички спереди, а потом соберите волосы в высокий хвост. Эта классическая волейбольная прическа для женщин набирает популярность благодаря своей универсальности и удобству.

Французская коса — это еще одна «вечная» прическа, которая идеально подходит для волейбола. Это элегантный способ убрать волосы с лица и выглядеть при этом великолепно. Французская коса также дает вам дополнительный бонус в виде красиво уложенных волос после игры.

Полураспущенные волосы и прическа топ-кнот

Если вы хотите, чтобы часть ваших волос была распущена, попробуйте эту прическу. Она простая и удерживает волосы от попадания в глаза, при этом часть волос остается распущенной. Это идеально, если вы хотите выглядеть более естественно.

Топ-кнот — популярная прическа для многих видов спорта, включая волейбол. Ее легко сделать, и волосы не падают на шею и плечи, что очень удобно. Это также стильный способ убрать волосы с лица, и прическу можно изменить в соответствии с вашим стилем.