Скандалы: Мне главное снаряды получить, и чтобы военные фланги не упустили — Пригожин назвал свои приоритеты в рамках СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что является для него приоритетным в проведении спецоперации

Он заявил, что главное получить боеприпасы и не упустить военные фланги. Журналисты издания «Обозрение» обратились к Пригожину с просьбой прокомментировать удар украинских беспилотников по Кремлю. Однако он никак не стал высказываться о ситуации. Вместо этого глава ЧВК «Вагнер» назвал свои приоритеты.

«Я никак не могу прокомментировать это явление. Может быть, это молния была. Мне главное снаряды получить для того, чтобы в Бахмуте продвигаться»,

— цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» .

Напомним, в ночь на 3 мая украинские дроны попытались атаковать Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин не пострадал. В данный момент он работает в своей резиденции Ново-Огарево.

Марина Малахова