 

Рупор тоталитарной пропаганды: Беспилотник в Кремле

03.05.2023, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ночью в Кремль прилетел беспилотник.

1. Путин работает в обычном режиме.
2. Парад в Москве отменять не планируют.
3. Кремль расценивает атаку как покушение на Путина.
4. Россия оставляет за собой право ответить где и когда сочтет нужным.
5. В Москве запретили использование БПЛА.

Ну что, ждем ответки.
Если вы за более чем год не наносите ударов по Банковой, то не стоит удивляться попыткам атаковать Кремль.
Надеюсь после этого хотя бы зерновую сделку не продлят.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09.22 / Платье-свитер, туника на пуговицах или комбинезон: эффектные осенние наряды для модниц больших размеров

07.10.22 / Американцы узнали «российскую дезинформацию» о причастности США к диверсии на «Северных потоках» от самого Байдена

15.09.22 / Мнение: Вербовка

24.05.21 / В российских школах создадут антитеррористические молодёжные отряды

26.11.21 / Владельцем крупнейших антивакцинаторских групп в России оказалось похоронное бюро

07.03.23 / Остановиться и смириться – Михайлов дал женщинам совет

26.01.22 / Азия в кольце тьмы

15.03.21 / В Москве появились курсы дзюб-буддизма

26.04.23 / Эмигрант-эксгибиционист пугал вашингтонцев размером российских пенсий

30.09.22 / Мнение: Германия подбирает газовые крохи, «водородный бум» и подрыв трубопровода в Никарагуа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика