Рупор тоталитарной пропаганды: Беспилотник в Кремле

Ночью в Кремль прилетел беспилотник.

1. Путин работает в обычном режиме.

2. Парад в Москве отменять не планируют.

3. Кремль расценивает атаку как покушение на Путина.

4. Россия оставляет за собой право ответить где и когда сочтет нужным.

5. В Москве запретили использование БПЛА.

Ну что, ждем ответки.

Если вы за более чем год не наносите ударов по Банковой, то не стоит удивляться попыткам атаковать Кремль.

Надеюсь после этого хотя бы зерновую сделку не продлят.

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