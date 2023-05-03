Мнение: Обвал просмотров Фокс Ньюс, полезны ли отпуска и причина любить капитализм

1. Прайм-тайм аудитория американского телеканала «Лисьи Новости» (Фокс Ньюс), считавшегося главным рупором консервативной Америки, обвалилась вдвое, а по некоторым данным, чуть ли даже не втрое. Причиной стало увольнение владельцем канала Рупертом Мёрдоком ведущего Такера Карлсона. Цитирую комментарий Антона Волкова (ссылка):



И снова об уважении. Fox News уволил Такера Карлсона, одного из своих топовых ведущих, причём это стало неожиданностью даже для самого Такера. Хоть акции спустя неделю и отыграли резкое падение акций компании, это не вернёт главный актив СМИ (а по большому счёту любого бизнеса) — доверие аудитории. Минус 50% зрителей в прайм-тайм — это очень ярко!

А как вы хотели? Люди не любят, когда им так откровенно демонстрируют, что компания работает не для предоставления им услуг (качественных новостей), а наоборот — использует их головы для решения своих политических и бизнес-задач. Это унижает их достоинство, вырабатывает кортизол и требует восстановления справедливости. Как минимум перестать кормить обидчика, а ещё лучше — как следует ему насолить.

У Такера точно всё будет в порядке, потому что аудитория ему верит и пойдёт за ним куда угодно. Этот человек — хороший пример патриота своей страны. Он не блещет любовью к России или Китаю, но при этом адекватно оценивает наши интересы и проявляет к нам уважение. Можно с ним не соглашаться в его взглядах, но чувствуешь его искренность. Он не боится признавать свои ошибки, например, как он топил за войну в Ираке, пока не побывал там лично и не осознал всю лживость официальной мотивировки. Это вызывает уважение и доверие!

Канал КарлсонТВ с русским переводом эпизодов из его телепередач (поддержать авторов).

У меня смешанные ощущения. С одной стороны, хочется жить на одной планете с адекватными странами-партнёрами, которые последовательны в своих словах и делах, настроены на созидание и взаимовыгодное сотрудничество. <…> В этом смысле болею за Карлсона и за его аудиторию. С другой стороны, чем меньше в инфо-поле США таких как Такер, тем быстрее они доиграются — путь насилия краткосрочен, но гарантированно проигрывает на долгой дистанции.

Добавлю от себя, что телеканал Фокс Ньюс довольно большой, и он навряд ли разорится из-за ухода одной звезды. Хоть мистер Карлсон и занимал лучшее эфирное время, однако на телеканале были и другие передачи, так что общие просмотры навряд ли просядут хотя бы на 10%. Конечно, уход Такера Карлсона может запустить цепную реакцию: стать поворотной точкой, после которой Фокс Ньюс станет слишком скучным и слишком убыточным. Но я бы пока что на это не рассчитывал — для телеканалов подобные прощания со звёздами являются рутиной.

2. В Школе Капитализма я пишу про отпуска и про любовь к труду. Цитирую из середины статьи (ссылка):



…Изучив умеренных долгожителей — то есть не рекордсменов, а тех, кто в 80+ лет чувствует себя сносно — мы обнаружим, что многие из них живут, как в дне сурка. Изо дня в день встают в одно и то же время, выполняют одну и ту же работу, потом предаются более-менее однообразному отдыху. Износ организма таким образом получается минимальным. Врачи говорят: «движение — это жизнь». Сисадмины выражаются иначе: «работает — не трогай».

В современном сознании потребителей, однако, баланс работы и здоровья выглядит совершенно иначе.

Вот есть у нас некий герой, у него 100 очков здоровья. Он ходит на работу и тратит там свои очки: постепенно остаётся 99 очков, 98 очков и так далее. Но это не страшно, так как здоровье можно восстановить за деньги: сходив в выходные «отдохнуть» в бар или слетав летом в отпуск на пляж. Поел в дорогом ресторане? Плюс 3 очка здоровья. Отдохнул две недели в деревне? Плюс 15 очков. Отдохнул на пляже в Бали? Плюс 30 очков. Поплавал на океанской яхте, в компании раскрепощённых супермоделей? Плюс 50 очков.

Это очень удобно с точки зрения продаж — особенно в России, где в силу исторических традиций наслаждаться жизнью считается немного постыдным…

3. Меня часто спрашивают, почему я постоянно пишу в блоге про необходимость холить и лелеять капитализм, всячески защищать свободный рынок и отбиваться от марксистов-ленинистов. В качестве ответа сошлюсь на предвыборную программу одного из российских кандидатов в президенты. Видео очень наглядное и убедительное, рекомендую потратить три минуты на просмотр (ссылка).