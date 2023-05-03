Неожиданное исследование подтверждает, что бета-блокаторы работают не для всех людей

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03.05.2023, 19:30, Разное
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Согласно новому исследованию, бета-блокаторы не рекомендуется принимать всем, кто перенес сердечный приступ. Можно рассмотреть возможность приема бета-блокаторов, если была остановка сердца. Они помогут снизить вероятность повторной остановки сердца.

Новое исследование показало, что некоторые часто назначаемые лекарства могут работать не для всех людей. Бета-блокаторы – одни из самых распространенных лекарств от артериального давления, назначаемых в последние годы. Они широко применяются после сердечных приступов, чтобы снизить вероятность сердечно-сосудистых осложнений и рецидивов. Согласно новому исследованию, эти таблетки вряд ли улучшат показатели выживаемости людей, не страдающих сердечной недостаточностью.

Крупное общенациональное исследование показало, что длительная терапия бета-блокаторами после первого сердечного приступа не снижает риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов без сердечной недостаточности. Бета-блокаторы улучшают кровообращение, расширяя вены и артерии. Эти таблетки блокируют адреналин и другие гормоны стресса, но у них, как и у всех лекарств, есть побочные эффекты. Возможны головокружение, усталость и другие нежелательные эффекты.

Принятая клиническая практика длительного применения бета-блокаторов для снижения риска сердечных приступов и смерти не оправдана для пациентов без сердечной недостаточности. Исследователи обнаружили, что нет никакой разницы в исходах у пациентов, принимавших бета-блокаторы после приступа в течение более года, и у тех, кто их не использовал.


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