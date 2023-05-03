Диетолог Пономарева делится своими любимыми десертами для похудения
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Диетологи поделились лучшими десертами для тех, кто пытается похудеть.
Чтобы похудеть, не обязательно отказываться от всех своих любимых блюд. Можно наслаждаться любимыми десертами и лакомствами. Вот некоторые из лучших пудингов для похудения. Потеря веса может быть трудной задачей, особенно когда диетики ограничивают себя в еде и отказываются от всех своих любимых лакомств. Можно перекусывать шоколадом и терять вес. Низкоуглеводные десерты с добавлением сахара идеально подходят для снижения веса. Натуральные сахара, полезные жиры и белок составляют идеальный десерт для здоровья.
Диетолог Василиса Пономарева порекомендовала какао-мусс. По ее словам, несмотря на то, что темный шоколад с высоким содержанием какао содержит в два раза меньше сахара, уровень сладости в нем все равно очень высок. Какао-порошок – лучший вариант для получения “интенсивного шоколадного удара” без сахара. Смешайте какао-порошок с кокосовой водой, кокосовым маслом и авокадо для получения лучшего мусса.
Пономарева рекомендовала сочетать сырое какао с кешью, кокосовым маслом и порошком зеленого чая. Этот десерт был назван “одним из лучших десертов для похудения”, потому что медленно усваиваемые углеводы и белок насыщают. Сырое какао также является отличным способом удовлетворить тягу к шоколаду. Это означает, что диете не нужно съедать большую плитку шоколада.
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