Диетолог Пономарева делится своими любимыми десертами для похудения

Диетологи поделились лучшими десертами для тех, кто пытается похудеть.

Чтобы похудеть, не обязательно отказываться от всех своих любимых блюд. Можно наслаждаться любимыми десертами и лакомствами. Вот некоторые из лучших пудингов для похудения. Потеря веса может быть трудной задачей, особенно когда диетики ограничивают себя в еде и отказываются от всех своих любимых лакомств. Можно перекусывать шоколадом и терять вес. Низкоуглеводные десерты с добавлением сахара идеально подходят для снижения веса. Натуральные сахара, полезные жиры и белок составляют идеальный десерт для здоровья.

Диетолог Василиса Пономарева порекомендовала какао-мусс. По ее словам, несмотря на то, что темный шоколад с высоким содержанием какао содержит в два раза меньше сахара, уровень сладости в нем все равно очень высок. Какао-порошок – лучший вариант для получения “интенсивного шоколадного удара” без сахара. Смешайте какао-порошок с кокосовой водой, кокосовым маслом и авокадо для получения лучшего мусса.

Пономарева рекомендовала сочетать сырое какао с кешью, кокосовым маслом и порошком зеленого чая. Этот десерт был назван “одним из лучших десертов для похудения”, потому что медленно усваиваемые углеводы и белок насыщают. Сырое какао также является отличным способом удовлетворить тягу к шоколаду. Это означает, что диете не нужно съедать большую плитку шоколада.