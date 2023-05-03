 

Андрей Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном

03.05.2023, 19:10, Новости дня
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Видновская подстанция, включая Молоковский и Развилковский посты, обслуживает жителей всего Ленинского городского округа. Общий штат – почти 200 человек, из них 122 фельдшера.

“Здесь будет удобно работать, и я хотел бы поблагодарить еще раз фельдшеров, врачей, медсестер, водителей, диспетчеров, руководителей за очень большой и серьезный труд – и во времена ковида, которые уже, наверное, редко вспоминают, и сейчас, когда у вас также большое количество вызовов”, – сказал Андрей Воробьёв.

До переезда подстанция базировалась на первом этаже жилого дома, что доставляло неудобства собственникам квартир. Сейчас станция скорой помощи располагается на месте бывшего инфекционного отделения городской больницы, которое находилось в аварийном состоянии. В состав комплекса подстанции, помимо главного здания, также входит гараж и стоянка для автомобилей. В одном из флигелей располагаются технические помещения для обслуживания автопарка с постом мойки автомобилей и зоной ремонта.


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