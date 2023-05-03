Скандалы: Ищут давно, но не могут найти

«Медовый авантюрист» со связями Филипп Юрасов годами умудряется избегать правосудия

Похоже, «бизнесмен» Филипп Юрасов, по заветам Остапа Бендера, нашел еще один способ «сравнительно честного отъема денег у населения». За пару лет он насобирал полмиллиарда рублей для своего ООО «Русское купечество» и отдавать их явно не собирается. Ни до пропавших денег, ни до самого Юрасова правоохранители за пять лет так и не добрались…

Мёд – прекрасный продукт. Вкусный, полезный для здоровья и так далее. Возможно, поэтому предпринимателю Филиппу Юрасову было не слишком сложно привлечь людей к инвестициям в этот бизнес. Деньги требовались ему для развития своего ООО «Русское купечество» с перспективой выхода на международный рынок. И за пару лет Юрасов нашел инвесторов. Среди его бизнес-партнеров, которые затем назвали себя его жертвами, оказались многодетная мать, священнослужитель, сотрудница детского сада, предприниматель – в общей сложности около десяти потерпевших.

Судебные разбирательства о признании «Русского купечества» банкротом начались в 2018 году, когда стало ясно, что его владелец и гендиректор Филипп Юрасов не собирается ни возвращать долги, ни платить налоги (бухгалтерскую отчетность предприятие сдавало только за 2017 год). Помимо этого, правоохранители инкриминировали Филиппу Юрасову мошенничество и кражи (ст. 158, 159 УК РФ). В общей сложности его похождения тянут на 16 лет лишения свободы. Дожидаться окончания разбирательств и вынесения приговоров Юрасов не стал и укрылся в местах, отдаленных от правоохранительных органов.

Теперь он разыскивается вдобавок и за побег из суда. Если верить сообщениям в телеграм-каналах, за информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение до 300 тысяч рублей.

Слова как мёд, дела как перец

«Версия» уже рассказывала о странностях Ивановского правосудия. Например, удивительным образом один из заимодавцев, у которого Юрасов «взял в долг» 30 миллионов рублей, оказался не включен в реестр кредиторов. Более того, по мнению рассматривавшей это дело судьи Ивановского областного суда Н. А. Рябцевой, а затем и ее коллеги Е. В. Шаклеиной, этот гражданин обязан погасить долги Юрасова другим потерпевшим.

Еще один факт из разряда «очевидное-невероятное»: прекращение дела о банкротстве ООО «Русское купечество» в связи с признанием Юрасовым своей вины. Филипп Николаевич отделался штрафом в 120 тысяч рублей, при том что его задолженность перед налоговыми органами на тот момент составляла 22 миллиона рублей. К сожалению, список этих «странностей» можно продолжать еще долго.

А суд и ныне там

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что следствию, по-видимому, так и не удалось выяснить судьбу денег, которые незадачливые инвесторы одолжили ушлому предпринимателю. Напомним, речь идет в общей сложности о 450 млн рублей! Пока что получается, что деньги бесследно испарились. Но ведь мы помним закон сохранения: если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Только вот где?

Насколько можно понять, деньги незадачливых инвесторов поступали на счета ООО «Русское купечество». Затем их перевели на счета физических лиц-сообщников. Те, в свою очередь, деньги обналичили и передали их отцу и сыну Юрасовым. То есть, деньги отмывались по сложной схеме с дроблением сумм и участием десятков «доверенных лиц».

Дальнейшая судьба этой солидной суммы теряется в густом тумане. А между тем все попытки конкурсного управляющего Романа Моргунова отыскать «одолженные» деньги и вернуть их в конкурсную массу наталкиваются на прохладное к этому отношение судейского корпуса. Складывается стойкое впечатление, что отец и сын Юрасовы имеют какую-то странную власть над судебной системой в Ивановской и Кировской областях, где проходят основные разбирательства. Сложно объяснить как-то иначе, почему «медовому дельцу» до сих пор удается увиливать от ответственности. Мёдом там, что ли, подмазано?

Медок и холодок

Конечно, подобные случаи вызывают обоснованное беспокойство. Все-таки лихие 90-е давно миновали, в правовом государстве живем. Но если взглянуть на ситуацию в целом, кажется, что только московских правоохранителей волнует торжество правосудия. Это ведь московские следователи обратили пристальное внимание на похождения Юрасова, а прокуратура утвердила обвинительное заключение и вышла с ним в Измайловский районный суд Москвы.

Невольно вспоминается резонансная «чистка», прошедшая буквально на днях в Ростовской области. Там в течение короткого времени были задержаны десятки силовиков и судей, подозреваемых в коррупции. И проводила эту «чистку» тоже московская группа правоохранителей. Одним только, получается, «москвичам» больше всех нужно правосудие в нашей стране? Или без приказа «сверху» ничего на местах решить невозможно?

Хотя есть еще одна версия. Продолжая такую странную линию в отношении ушлого дельца Юрасова, ивановское и кировское правосудие рискуют оказаться в числе следующих кандидатов на «чистку».

Алексей Волгин

Оригинал материала: “Наша Версия”