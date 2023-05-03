Скандалы: Ищут давно, но не могут найти

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03.05.2023, 18:59, Разное
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«Медовый авантюрист» со связями Филипп Юрасов годами умудряется избегать правосудия

Похоже, «бизнесмен» Филипп Юрасов, по заветам Остапа Бендера, нашел еще один способ «сравнительно честного отъема денег у населения». За пару лет он насобирал полмиллиарда рублей для своего ООО «Русское купечество» и отдавать их явно не собирается. Ни до пропавших денег, ни до самого Юрасова правоохранители за пять лет так и не добрались…

Мёд – прекрасный продукт. Вкусный, полезный для здоровья и так далее. Возможно, поэтому предпринимателю Филиппу Юрасову было не слишком сложно привлечь людей к инвестициям в этот бизнес. Деньги требовались ему для развития своего ООО «Русское купечество» с перспективой выхода на международный рынок. И за пару лет Юрасов нашел инвесторов. Среди его бизнес-партнеров, которые затем назвали себя его жертвами, оказались многодетная мать, священнослужитель, сотрудница детского сада, предприниматель – в общей сложности около десяти потерпевших.

Судебные разбирательства о признании «Русского купечества» банкротом начались в 2018 году, когда стало ясно, что его владелец и гендиректор Филипп Юрасов не собирается ни возвращать долги, ни платить налоги (бухгалтерскую отчетность предприятие сдавало только за 2017 год). Помимо этого, правоохранители инкриминировали Филиппу Юрасову мошенничество и кражи (ст. 158, 159 УК РФ). В общей сложности его похождения тянут на 16 лет лишения свободы. Дожидаться окончания разбирательств и вынесения приговоров Юрасов не стал и укрылся в местах, отдаленных от правоохранительных органов.

Теперь он разыскивается вдобавок и за побег из суда. Если верить сообщениям в телеграм-каналах, за информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение до 300 тысяч рублей.

Слова как мёд, дела как перец

«Версия» уже рассказывала о странностях Ивановского правосудия. Например, удивительным образом один из заимодавцев, у которого Юрасов «взял в долг» 30 миллионов рублей, оказался не включен в реестр кредиторов. Более того, по мнению рассматривавшей это дело судьи Ивановского областного суда Н. А. Рябцевой, а затем и ее коллеги Е. В. Шаклеиной, этот гражданин обязан погасить долги Юрасова другим потерпевшим.

Еще один факт из разряда «очевидное-невероятное»: прекращение дела о банкротстве ООО «Русское купечество» в связи с признанием Юрасовым своей вины. Филипп Николаевич отделался штрафом в 120 тысяч рублей, при том что его задолженность перед налоговыми органами на тот момент составляла 22 миллиона рублей. К сожалению, список этих «странностей» можно продолжать еще долго.

А суд и ныне там

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что следствию, по-видимому, так и не удалось выяснить судьбу денег, которые незадачливые инвесторы одолжили ушлому предпринимателю. Напомним, речь идет в общей сложности о 450 млн рублей! Пока что получается, что деньги бесследно испарились. Но ведь мы помним закон сохранения: если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Только вот где?

Насколько можно понять, деньги незадачливых инвесторов поступали на счета ООО «Русское купечество». Затем их перевели на счета физических лиц-сообщников. Те, в свою очередь, деньги обналичили и передали их отцу и сыну Юрасовым. То есть, деньги отмывались по сложной схеме с дроблением сумм и участием десятков «доверенных лиц».

Дальнейшая судьба этой солидной суммы теряется в густом тумане. А между тем все попытки конкурсного управляющего Романа Моргунова отыскать «одолженные» деньги и вернуть их в конкурсную массу наталкиваются на прохладное к этому отношение судейского корпуса. Складывается стойкое впечатление, что отец и сын Юрасовы имеют какую-то странную власть над судебной системой в Ивановской и Кировской областях, где проходят основные разбирательства. Сложно объяснить как-то иначе, почему «медовому дельцу» до сих пор удается увиливать от ответственности. Мёдом там, что ли, подмазано?

Медок и холодок

Конечно, подобные случаи вызывают обоснованное беспокойство. Все-таки лихие 90-е давно миновали, в правовом государстве живем. Но если взглянуть на ситуацию в целом, кажется, что только московских правоохранителей волнует торжество правосудия. Это ведь московские следователи обратили пристальное внимание на похождения Юрасова, а прокуратура утвердила обвинительное заключение и вышла с ним в Измайловский районный суд Москвы.

Невольно вспоминается резонансная «чистка», прошедшая буквально на днях в Ростовской области. Там в течение короткого времени были задержаны десятки силовиков и судей, подозреваемых в коррупции. И проводила эту «чистку» тоже московская группа правоохранителей. Одним только, получается, «москвичам» больше всех нужно правосудие в нашей стране? Или без приказа «сверху» ничего на местах решить невозможно?

Хотя есть еще одна версия. Продолжая такую странную линию в отношении ушлого дельца Юрасова, ивановское и кировское правосудие рискуют оказаться в числе следующих кандидатов на «чистку».

Алексей Волгин

Оригинал материала: “Наша Версия”


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