 

Рупор тоталитарной пропаганды: Ориентир

03.05.2023, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал воссоздать СМЕРШ.
2. Глава комитета Госдума по обороне Андрей Картаполов призвал вернуть в армию комиссаров
3. Депутат Госдумы Андрей Иванов призвал к отмене моратория на смертную казнь для террористов.

Захотели порядка и организации?
Ну и куда вас это привело? Снова ко мне.

PS. А заметили, как после вскрытия различных проблем после начала СВО, никто не призывает к вернуться к организационным практикам Николая II. Это вам не иконы на Бессмертном полку таскать, тут порядок нужен. А за порядок в XX веке у нас отвечал товарищ Сталин, отсюда и все эти отсылки к сталинской эпохе и сталинским управленческим и организационным решениям. Это в мирное время можно было ломать комедию про Николая II выигравшего вторую мировую войну. А в военное время ориентир слишком очевиден.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02.23 / Приставал к 9-летней: актера из “Папиных дочек” арестовали после шокирующего признания

10.11.20 / Заключенный в России американец жалуется на недосып

03.05.21 / Так же, как все: Уилл Смит заметно прибавил в весе за время пандемии

08.03.22 / Мнение: Сайт по импортозамещению (список аналогов иностранных товаров)

02.12.22 / Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека

01.12.22 / Гузеевна дала обет – Личное мнение

06.09.22 / На фоне украинского конфликта в Европе процветает строительство бункеров

14.03.22 / Суд в США запретил охотникам за привидениями отправиться на Украину

29.09.22 / Володин: Передвижение не состоящих на воинском учете граждан не требует разрешения военкомов

17.09.20 / Вера Полозкова откровенно о личной жизни: “Если бы мне когда-то сказали, что я буду многодетной матерью-одиночкой, я была бы в ужасе”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика