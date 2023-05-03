Против кого проголосуют деньги?

«Байденомика» — это увеличение налогов для богатых. Но испугать перед президентским выборами может не это. А Трамп.

25 апреля президент США Джо Байден объявил, что собирается баллотироваться на второй срок главы США. Свою новую избирательную кампанию он начал под лозунгом «давайте закончим работу». Какую именно работу хочет закончить Байден, чего ему удалось добиться за первые два года своего президентства и что представляет собой так называемая байденомика, рассказывает политолог и автор телеграм-канала об американской политике One Big Union Ян Веселов.

«Закончить работу»

Анонс избирательной кампании вряд ли можно назвать неожиданным. Сам президент и его жена Джилл неоднократно в интервью говорили журналистам, что решение о выдвижении на второй срок уже принято, оставалось лишь выбрать дату для официального объявления. Да и вообще от действующего президента после первого срока обычно ожидают попытки избраться вновь. И хотя в истории США немало президентов, которые после одного срока в Белом доме проиграли выборы (либо вообще не дожили до окончания своих полномочий), лишь шестеро приняли решение не переизбираться. И последний такой случай произошел более полувека назад, когда демократ Линдон Джонсон, чей рейтинг был отрицательным из-за войны во Вьетнаме, выиграл партийные праймериз, но отказался от номинации и поддержал своего вице-президента.

Как и Джонсон, Байден не может похвастаться высокой поддержкой: после хаотичной эвакуации американских войск из Афганистана в августе 2021 года его рейтинг одобрения американцами ушел в минус и так и не восстановился, оставаясь в районе 40%.

Кроме того, Байден — самый старый президент. Сейчас ему 80, а в случае переизбрания к концу второго срока он достигнет преклонного даже по меркам США возраста в 86 лет.

Несмотря на это, во время своего последнего обращения к Конгрессу в феврале 2023 года, перечисляя успехи и достижения своей администрации, Байден более 10 раз произнес фразу «закончить работу», которую многие интерпретировали как стремление пойти на второй срок.

В 2020 году Байден шел на выборы с масштабной программой реформ, предполагавших развитие американской промышленности, снижение уровня экономического и расового неравенства, повышение налогов для корпораций и богатейших американцев, развитие зеленой энергетики и вывода американской экономики из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Как и многие президенты до него, Байден не смог целиком реализовать свои замыслы, но смог добиться принятия целого ряда законопроектов в сфере экономики.

Деньги в руки — людям и бизнесу

Первой крупной реформой Байдена стал принятый в марте 2021 года American Rescue Plan Act на сумму 1,9 трлн долларов, который должен был поддержать жителей и малый бизнес, ускорить выход экономики из рецессии и подстегнуть темпы вакцинации от коронавируса. Благодаря ему были проведены безусловные денежные выплаты для большинства американцев в размере 1400 долларов, повышены пособия по безработице, введены детские пособия и мораторий на выселение жильцов с долгами (которым также помогли с оплатой ЖКХ), малый бизнес получил льготные кредиты, а штаты — финансовые гранты из бюджета. За счет этого общая бедность в США сократилась на треть, а детская бедность — более чем в два раза. Кроме того, бюджетные расходы поддержали экономику, безработные получили возможность больше времени потратить на поиск нового места работы, а те, кто был недоволен своим местом работы и уровнем зарплаты, смогли уволиться, как и поступили десятки млн американцев.

Из-за временного дефицита рабочих рук работодатели начали повышать зарплаты, особенно в низкооплачиваемом секторе.

При этом подавляющее большинство американцев не ушли с рынка труда, а действительно нашли более выгодные условия — в итоге безработица достигла самой низкой за последние 50 лет отметки в 3,4%.

Другим приоритетом администрации Байдена было развитие стареющей инфраструктуры, которая хронически недоинвестирована. Общество гражданских инженеров США, ежегодно выставляющее оценки состоянию различных инфраструктурных систем Америки и отдельных штатов по пятибалльной шкале, последние годы оценивало их на два или три балла. Это признавали даже республиканцы, которые при Трампе регулярно проводили «инфраструктурные недели» с представителями бизнеса, но они быстро стали мемом и не привели ни к каким ощутимым результатам. Байден же предложил сразу активно вкладывать средства как в ремонт, так и строительство новых дорог и мостов, железнодорожного полотна, общественного транспорта, морских портов и аэропортов, высокоскоростного интернета, электротранспорта и сети зарядных станций для него.

Законопроект на сумму в 1,2 трлн долларов был принят в августе 2021 года при поддержке обеих партий: к демократам в Сенате присоединились 19 республиканцев. Это крупнейший пакет инвестиций в инфраструктуру за последние 70 лет, и благодаря ему уже к 2024 году будет создано дополнительно 2,3 млн рабочих мест, хотя все средства будут потрачены только в течение восьми лет, а полной отдачи от них придется ожидать еще дольше.

Байден во многом продолжил курс «экономического национализма» Трампа с поддержкой местной промышленности. Но если при Трампе это в основном ограничивалось риторикой, то при нынешнем президенте инвестиции в строительство новых промышленных объектов достигли рекордной суммы, превысив 100 млрд долларов. Летом 2022 года Байден также добился принятия CHIPS Act, предусматривающего выделение 280 млрд на поддержку научных исследований, из которых 53 млрд связаны с разработкой и производством полупроводников, дефицит которых сильно сказался на стране во время эпидемии коронавируса из-за разрыва логистических цепочек.

Авансы и долги

Но Байден хотел развивать не только техническую, но и социальную инфраструктуру: школы, высшее и техническое образование, сферу ухода за престарелыми и инвалидами. Однако связанный с этим законопроект столкнулся с оппозицией со стороны ряда консервативных сенаторов-демократов, голоса которых были необходимы для его принятия. Они были озабочены, что новые расходы подстегнут рост инфляции, которая при Байдене достигла невиданных за последние 40 лет значений. В итоге после затяжных переговоров сумму расходов снизили с почти 2 трлн до 737 млрд долларов, а сам законопроект назвали Inflation Reduction Act, хотя экономисты до сих пор спорят, действительно ли он поможет снизить инфляцию. В его рамках были снижены цены на инсулин и другие лекарства для млн пенсионеров и закрыты многочисленные лазейки в налоговом законодательстве. Кроме того, была выделена рекордная сумма в почти 400 млрд на развитие зеленой энергетики и снижение выбросов парниковых газов. Ожидается, что различные налоговые вычеты для покупки электротранспорта, повышения энергоэффективности домов и установки солнечных батарей и ветряных электростанций уменьшат долю выбросов CO2 на 40% от уровня 2005 года, когда они были на пике.

Заключительной реформой Байдена стало масштабное списание задолженностей по кредитам за обучение в университетах.

В США более 90% подобных кредитов выдается федеральным правительством, а общая сумма задолженности по ним превышает 1,5 трлн долларов. Изначально администрация Байдена ограничивалась небольшими списаниями для жертв мошенничества со стороны недобросовестных образовательных организаций и несколько раз продлевала мораторий на выплаты для всех остальных. Но в августе 2022 года президент объявил, что должникам из малообеспеченных слоев населения и среднего класса (с доходами не более 125 тыс.) правительство снизит сумму задолженности на 10–20 тыс. долларов, а также пересмотрит программу выплат, ограничив ежемесячные отчисления по кредитам до 5% от их доходов. Но несмотря на относительную популярность программы, она была оспорена в суде, и сейчас Верховный суд (где большинство — у судей, назначенных республиканцами) должен вынести вердикт о конституционности программы и потенциально может отменить ее.

Большие надежды

На ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс демократы выступили намного лучше, чем ожидалось, сдержав «красную волну республиканцев» и сохранив большинство в Сенате. Но они все же уступили Палату представителей республиканцам, которые получили пусть и небольшое, но большинство и назначили своего спикера. Это означает, что за оставшееся время своего первого срока Байден вряд ли сможет добиться каких-то законодательных достижений. Но и республиканцам будет мало чем похвастать, ведь демократы сохраняют за собой верхнюю палату Конгресса, а у самого Байдена есть право вето.

В ближайшие месяцы обеим партиям предстоит вести сложные переговоры сперва о повышении лимита госдолга, а затем о принятии нового бюджета.

Что президент Байден может предложить избирателям в 2024 году в сфере экономики? Вероятно, это будет продолжение нынешнего курса вместе с попытками перенять часть традиционных республиканских обещаний — в частности, сократить дефицит бюджета, снизить инфляцию и добиться снижения налогов для большинства американцев.

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