 

Медведев пообещал до конца 2023 года создать Германский и Польский федеральные округа России

03.05.2023, 18:33, Разное
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Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале программу развития России в 2023-2024 годах.

Согласно документу, до конца текущего года в состав РФ войдут не менее двух новых регионов, на базе которых будут созданы Германский и Польский федеральный округа.

– Развитие новых западных регионов России, которые ранее входили в состав Германии и Польши, потребует качественно новых решений. Интеграция Германского и Польского федеральных округов в единое экономическое пространство должна быть завершена до конца 2024 года, – написал экс-президент.

Подробности включения ФРГ и Польши в состав России Медведев не уточнил, но в беседе с журналистом «Первого канала» предсказал кардинальные изменения на карте Европы уже летом 2023 года.

– Пока не буду раскрывать все карты, скажу лишь одно – через полгода вам потребуется новая карта. И хочу успокоить простых поляков и немцев, не переживайте, Россия даст вам всё необходимое для спокойной жизни, – рассказал Медведев о грядущих событиях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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