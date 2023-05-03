Мнение: Зимовочный комплекс на станции Восток, очередь за ПАЭС и российские асинхронные двигатели

1. На антарктической станции Восток сейчас возводят новый, оснащённый по последнему слову техники зимовочный комплекс для российских полярников. Уже собрали три модуля из пяти (ссылка). В полном виде здание будет выглядеть весьма впечатляюще, практически как космическая база на какой-нибудь ледяной планете (ссылка).



И действительно, станция «Восток» расположена в районе полюса холода Южного полушария, здесь зафиксированы самые низкие температуры на всей Земле: по данным наземных наблюдений – −89,2 °C (по менее надёжным спутниковым данным, температуры в окружающих районах Антарктического ледяного щита зимой достигают аж −98,6 °C). Такие погодные условия чуть ли не более суровые, чем на Марсе, где средняя температура составляет –63 °C.

Как верно замечают циники, мы ещё не освоили как следует собственную планету. Опыт поддержки базы в условиях экстремального холода будет весьма полезен для будущих космических исследований. Ещё полезнее, пожалуй, будет основание подводной базы — на глубине километров в восемь, чтобы было интересно и тяжело.

2. Телегам-канал «Сырьевая игла» пишет про очередь иностранных клиентов за российскими плавучими атомными электростанциями (ссылка):



После реализации на Чукотке проекта плавучей АЭС «Академик Ломоносов», «десятки стран» активно заинтересовались возможностью построить аналогичные проекты у себя.

“Это много государств, у которых длинная береговая линия, скажем, Бразилия или Аргентина. Это много стран, у которых есть островная инфраструктура – Индонезия, Малайзия. И это страны как южные, так и страны, расположенные в холодных широтах”, – заявил гендиректор ГК “Росатом” Алексей Лихачев.

По его словам, это подвигает “Росатом” к необходимости сделать два типа плавучих атомных станций – в северном и южном варианте – “принципиально это будет одно технологическое решение”.

В 2020 году первая в мире плавучая АЭС была введена в промэксплуатацию на Чукотке и официально стала 11-й АЭС в России и самой северной в мире. ПАТЭС “Академик Ломоносов” имеет мощностью 70 МВт.

3. Очередные успехи импортозамещения. Похоже, теперь уже ничто не помешает России производить собственные современные электропоезда, без участия немецкой Siemens и французской Alstom. Самую сложную часть производства мы уже импортозаместили. Дзен-канал «Сделано у нас» пишет (ссылка):

Глобальное и беспощадное импортозамещение набирает обороты. Если совсем недавно часто асинхронные электродвигатели на наших поездах были импортными, то теперь в России появился мощный производитель электрических машин «ТМХ-Электротех». Он разработал и производит различные электродвигатели, и вот новинка: двигатели ДТА-380У1 для российских электропоездов. В 2023 году планируется выпустить 180 двигателей этой модели, сообщила пресс-служба предприятия.

«Это совершенно новое направление, после успешной реализации которого компания перейдет на выпуск двигателей для целой линейки вагонов метро и двухэтажного МВПС», — сообщили в пресс-службе «ТМХ-Электротех»

Эти электродвигатели разработаны конструкторами компании «ТМХ Инжиниринг» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

Завод в Новочеркасске постепенно растет: площадь производственных помещений увеличилась с 35 тыс. до 55 тыс. кв. м. На производстве работают более 1 500 человек.

«ТМХ-Электротех» в августе 2022 года получил два займа на общую сумму 5,2 млрд рублей из Фонда развития промышленности (ФРП). По условиям льготного финансирования общий выпуск асинхронных тяговых электродвигателей для локомотивов планируют нарастить на 35% (до 5,7 тыс. в год), а для электропоездов и вагонов метро – до 2 700 двигателей в год.