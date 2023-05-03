 

Хухрев, терапевт: избыток витамина D может навредить костям и почкам в пожилом возрасте

03.05.2023, 18:15, Разное
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Алексей Хухрев, терапевт из России, пояснил об опасностях, связанных с потреблением витамина D в пожилом возрасте.

В интервью терапевт Хухрев сказал, что чрезмерное потребление витамина D пожилыми людьми может привести к образованию камней в почках. Если злоупотреблять витамином D, это может привести к образованию камней в почках. Врач пояснил “Москве 24”, что уровень кальция повышается до такой степени, что могут образоваться камни в почках.

Также, по словам Хухрева, избыточное количество витамина D может негативно сказаться на состоянии костной ткани в пожилом возрасте, увеличивая хрупкость костей и способствуя развитию остеопороза. Передозировка витамина D также может вызвать мышечные боли. Терапевты подчеркнули, что самостоятельное назначение витаминов недопустимо. Витамин D, в частности, следует принимать только по назначению врача. Также важно соблюдать точную дозировку.


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