 

Украинское зерно остановлено

03.05.2023, 18:15, Разное
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В рамках промежуточного соглашения Европейская комиссия достигла компромисса со странами Восточной Европы, пострадавшими от роста импорта украинских сельскохозяйственных товаров за последний год.

Со 2 мая поставки некоторых видов зерновых из Украины были запрещены в соседние страны. Хотя ограничения будут действовать только в течение месяца, их возможное продление остается под вопросом из-за европейских целей по снижению инфляции. Европейская комиссия (ЕК) во вторник, 2 мая, запретила экспорт подсолнечника, рапса, пшеницы и кукурузы из Украины в Болгарию. Венгрию, Польшу и Румынию. В свою очередь, восточноевропейские страны обязались отменить предыдущие запреты. Согласно опубликованному заявлению ЕК, ограничительные меры не повлияют на транзит зерна через соседние страны. Новые правила действуют со 2 мая по 5 июня – при необходимости Еврокомиссия продлит этот срок. В документе уточняется, что фермерам, пострадавшим от импорта украинских сельскохозяйственных товаров, будет предоставлена финансовая помощь.

Ранее Валдис Добровскис, заместитель директора Еврокомиссии, говорил о сумме в 100 миллионов евро. В апреле страны Восточной Европы ввели ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции с небольшой разницей во времени. Решение было принято из-за опасности, которую украинское зерно представляло для местных фермеров. Коммерсантъ” от 2 февраля опубликовал первое заявление всех государств, граничащих с Украиной. Первое совместное заявление государств, граничащих с Украиной, было опубликовано в феврале. Тогда “немедленной реакции” со стороны Евросоюза не последовало. Это было обусловлено и экономическими причинами, а именно конкуренцией между более дешевым украинским зерном и более дорогим европейским. С одной стороны, это позволило создать ситуацию, когда на рынке остались только прибыльные предприятия. Последнее решение Еврокомиссии вписывается в антиинфляционную стратегию: хотя власти ЕС признают трудное положение местных производителей, они не готовы вводить ограничения на рынке дольше одного месяца из-за возможного роста цен после отказа от украинских товаров.


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