Облегающий пиджак и не только: с чем носить леггинсы в этом сезоне

Легинсы – универсальная одежда, поэтому они есть в гардеробе у любой модницы. Базовыми считаются черные классические модели, которые одновременно простые и шикарные. Они отлично сочетаются с любой одеждой, и на их основе можно создавать великолепные образы.

Стилисты рекомендуют комбинировать легинсы с трендами весны 2023 года, но есть несколько ключевых предметов, которые являются безусловными фаворитами моды. Они превосходно сочетаются с черными леггинсами выглядят в паре с ними непринужденно и стильно. Если хочется добавить в гардероб свежий штрих, непременно стоит воспользоваться следующими рекомендациями.

Жакет, сшитый на заказ

Сшитый по индивидуальному заказу жакет, особенно из букле или твида, немедленно привносит элегантность и шик в любой ансамбль, в том числе в наряд с черными классическими леггинсами.

Это может быть укороченный или приталенный пиджак, а также модель с круглым вырезом или классическим воротником. Стоит отметить также красочные босоножки с ремешками, которые способны стать украшением подобного образа.

Балетки

По сути, с классическими леггинсами можно надевать обувь любого стиля и носить одежду самых разных силуэтов. Тем не менее, балетки кажутся сегодня наиболее подходящим вариантом обуви для создания непринужденного и шикарного образа.

Блейзер и полосатый свитер

Полосатый свитер смотрится очень непринужденно и современно, особенно если накинуть его на плечи поверх футболки и блейзера. Можно выбрать двубортный вариант, модель оверсайз или стильный льняной блейзер. Из обуви подходящим вариантом снова станут балетки, например, с носами контрастного цвета.

Кожаная куртка

Кожаная куртка – это всегда невероятно круто, модно и современно. Модель оверсайз также является подходящим вариантом. Следует добавить к наряду не менее крутые аксессуары, такие как ботинки, шапка и шарф.