 

Мнение: О покушении на Путина… Вот и дождались?

03.05.2023, 18:05, Разное
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Когда год назад первые украинские мины и ракеты упали на российскую землю, Москва пригрозила «ответкой» по неким центрам принятия решений. Но с тех пор даже осколок дрона не упал ни на Банковую в Киеве, ни хотя бы на Воздухофлотский проспект, 6, где находится Генштаб ВСУ. Что вызвало сначала опасения, потом недоумение, а затем уже и откровенный смех. И тогда кто-то «умный» сыронизировал, мол, давайте не будем спешить — дождёмся удара по Кремлю.

Ну вот и дождались. На президента России Владимира Путина совершено покушение.

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства. «Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведённые накануне Дня Победы», — уточнил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Позднее он добавил, что руководителя страны в этот момент не было в кремлёвской резиденции. А дрон упал на купол здания Сената, из-за чего произошло задымление с возгоранием.

«Неизвестные» — #Украина привычно и трусливо официально отрицает свою причастность к инцидентам, всячески при этом подмигивая — беспилотники атаковали в последнее время уже много объектов в России. Плюс подрыв ЛЭП в Ленобласти. Плюс «рельсовая война» на Брянщине. Плюс атаки нефтебаз на Тамани. Что это — акт отчаяния, о чём говорит переход к откровенно террористическим методам, либо хладнокровная подготовка к давно обещанному контрнаступлению, часть «психической атаки»? Скорее второе, конечно.

Теперь многие ждут, как Россия ответит. Но как?

1. Ударить по резиденции Владимира Зеленского в центре Киева? Но его там уже не будет.
2. Ударить мощно по центру Киева? Но Киев это «мать городов русских»: не скрепно.
3. Ударить по Генштабу ВСУ? Но тоже без толку, ведь там только «прокси».
4. Ударить по Вашингтону? Но это третья мировая война.
5. Ударить тактическим ядерным оружием по местам дислокации ВСУ? Но это не даст реального военного эффекта, а лишь приведёт к реальной политической изоляции России в мире.

Как обычно, нет методов против Кости Сапрыкина?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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