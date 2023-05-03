 

«TikTok хата» – арестованные блогеры попросили содержать их вместе

03.05.2023, 17:33, Разное
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В Общественную палату России поступило обращение пяти содержащихся в Бутырской тюрьме блогеров, с требованием поместить их в одну камеру.

Как пишут подследственные, пока не вынесен приговор, они считаются невиновными и администрация изолятора обязана учитывать их пожелания.

– Мы требуем, чтобы всех арестованных блогеров поместили в TikTok-хату, в которой мы сможем находиться в привычной среде. Мы все невиновны и суд отпустит нас на волю. Но если нас будут содержать вместе с уголовниками, то и мы можем стать преступниками, – говорится в обращении.

Блогеры потребовали выполнить их условия до 10 мая, в противном случае арестованные обещают объявить голодовку и подать иск в суд против администрации «Бутырки». Руководство тюрьмы отказалось от комментариев, но по информации из Telegram-каналов, идея создания отдельных камер для творческой интеллигенции в последнее время активно обсуждается в ФСИН.

– Есть мнение, что скоро блогеров и прочих бездельников у нас будет много, поэтому мысль держать их вместе кажется вполне здравой. Если поместить их к нормальным людям, то будут конфликты и разборки. Пускай лучше деградируют вместе, – сообщил источник в руководстве ФСИН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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